Buurtbewoners Ringlaan gematigd tevreden na infovergadering: Schadeclaims door werken

Een honderdtal buurtbewoners heeft gemengde gevoelens na de infovergadering vorige donderdag over de heraanleg van de Ringlaan.

Buurtbewoner Jacky Genesse wiens vloer verzakte tijdens de werken, is gematigd positief na de buurtvergadering: “Het verheugt mij dat het Agentschap Wegen en Verkeer onze schadeclaims niet afwimpelt. Ze zullen dossier per dossier bekijken. Het eerdere argument van de aannemer, die zei dat we niet konden bewijzen dat de schade aan onze woningen te wijten is aan de werken, vervalt. Er is hiervoor geen plaatsbeschrijving van de toestand voor de werken nodig.”

Groepsclaim

“Inmiddels heb ik al een mailtje teruggekregen van Aquafin, die ook in het dossier betrokken is. Ze zullen een expert sturen om na te gaan of mijn vloer verzakt is door de rioleringswerken. De artikels in de pers, ook in KW, hebben blijkbaar een gunstig effect gehad. Ik heb ook de indruk dat burgemeester Wilfried Vandaele achter onze eisen staat. Hij heeft mij verteld dat we hem kunnen contacteren als de afhandeling van ons dossier te lang aansleept.”

Buurman Alex Jonckheere, wiens muren barsten vertonen, heeft gemengde gevoelens na de vergadering: “Aanvankelijk had het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer één dia voorzien, met de zakelijke mededeling dat buurtbewoners met eventuele schade contact kunnen opnemen met de ombudsman. Maar tijdens het vragenuurtje achteraf is de storm losgebarsten. Ik had misschien te hoge verwachtingen, ze kunnen niet onmiddellijk zeggen dat al onze eisen terecht zijn en de schade zal vergoed worden. Aanvankelijk wou men de zaken minimaliseren, door te beweren dat nog maar twee buurtbewoners de aannemer in gebreke gesteld hebben. Na de infovergadering zal dat cijfer zeker oplopen. Misschien is een groepsclaim nog het beste middel. Ik ben alvast al naar mijn verzekeraar gestapt.”

“Bewoners aan de andere kant van de Ringlaan zijn gewaarschuwd”

“Al onze opmerkingen werden genoteerd, maar er zijn geen garanties gegeven. Ondertussen blijf ik op de toppen van mijn tenen lopen, dit dossier raakt mij emotioneel. Het is goed dat er ook bewoners van de andere kant van de Ringlaan opdaagden, waar de werken nog niet begonnen zijn. Die zijn nu al gewaarschuwd voor de schade die zware rupsen en tientonners kunnen aanrichten. Mijn moeder woont aan de overkant, ik hoop dat ze niet hetzelfde moet meemaken”, gaat Alex verder.

Burgemeester Wilfried Vandaele van Wenduine-De Haan was zelf aanwezig op de vergadering, zij het laattijdig: “Het is een moeilijk dossier. De gemeente is de opdrachtgever niet en daarom geen betrokken partij. Maar ik ben bezorgd voor de bewoners. Grote werken zorgen vaak voor discussies. Ik kan de mensen alleen maar aanraden om contact op te nemen met hun verzekeraar.”

Voortzetting werken

Na de kerstvakantie start de volgende fase van de herinrichting van de Ringlaan. De aannemer gaat aan de slag op het kruispunt van de Brugsesteenweg (N307) met de Kerkstraat en de Ringlaan. Volgens de huidige planning zijn de werken aan het kruispunt midden 2023 achter de rug. Tijdens de werken volgt doorgaand en lokaal verkeer een omleiding. Het kruispunt met de Ringlaan wordt boven- en ondergronds vernieuwd.

Onder de grond komt er nieuwe, gescheiden riolering. Bovengronds wordt de rijweg volledig vernieuwd, met een groene middenberm, en wordt het kruispunt veiliger ingericht voor alle weggebruikers. Zo komen er fietspaden in rode markering om de zichtbaarheid van fietsers te verhogen. Aan basisschool ‘t Klavertje komt er een zebrapad in regenboogkleuren dat de Ringlaan verbindt met de Kerkstraat.

Ook de Brugsesteenweg wordt vernieuwd, samen met het kruispunt met de Schoolstraat. Ook aan dit kruispunt worden de fietspaden met rood gemarkeerd. De werken aan het kruispunt met de Brugsesteenweg starten na de kerstvakantie. Vanaf dan wordt het kruispunt met de Ringlaan en het kruispunt van de Brugsesteenweg met de Schoolstraat afgesloten en volgt doorgaand en lokaal verkeer een omleiding tot aan de zomervakantie van 2023.