Buurtbewoners Minister Vanden Peereboomlaan hekelen aanslepende wegenwerken

De inwoners van de Minister Vanden Peereboomlaan zien de wegenwerken in hun buurt met lede ogen aan. Wat begon als een project met duidelijke beloftes, is ondertussen uitgedraaid op een eindeloos lijkende werf die voor frustratie zorgt bij de bewoners. Stephane Van Elewijck trekt nu aan de alarmbel. Schepen van Openbare Werken Trui Steenhoudt (N-VA) begrijpt de verzuchtingen, maar blijft positief: “De werken kunnen tegen midden maart af zijn.”

“Mijn grootste frustratie is dat het stadsbestuur z’n afspraken niet nakomt,” zegt buurtbewoner Stephane Van Elewijck. “Ze zouden in de lente beginnen, maar plots zijn ze al op 4 november gestart. Niemand kan nog z’n garage binnen aan mijn kant van de straat.”

De werken slepen aan en de hinder is groot, zo is te horen. De buurtbewoners klagen over een gebrek aan inspraak en communicatie. “Stad Kortrijk stuurt wel brieven, maar inspraak is er niet. We worden uitgenodigd op vergaderingen, maar je krijgt niet de indruk dat er nog veel kan veranderen aan de plannen. En ja, als het regent, is het hier een modderpoel. Da’s normaal als je in de winter begint,” vervolgt Van Elewijck.

“Ondertussen blijven de bewoners wachten op duidelijke vooruitgang. De stad beloofde dat de fietspaden tegen eind februari geasfalteerd zouden zijn en dat de volledige werken tegen eind april afgerond zullen zijn, op voorwaarde dat het weer niet opnieuw roet in het eten gooit.”

Reactie schepen

Schepen van Openbare Werken Trui Steenhoudt (N-VA) erkent dat de oorspronkelijke planning anders was. “Het klopt dat de werken aanvankelijk in de lente waren gepland. Blijkbaar is dit nu eerder gebeurd op uitdrukkelijke vraag van een tiental buurtbewoners. Ik heb alle begrip voor de verzuchtingen. De werken duren lang en als het regent, is het inderdaad een modderpoel. Laten we positief zijn: doordat de werken nu eerder begonnen zijn, kunnen ze tegen midden maart af zijn. Oorspronkelijk zou dat 1 maart geweest zijn, maar dat is nu iets later door de weersomstandigheden.”