Bussen vervangen Kusttram na 21 uur tussen Knokke en Oostende tijdens weekdagen (behalve op vrijdag)

Tot en met april wordt ‘s avonds gewerkt aan de bovenleidingen van de Kusttram in Bredene. Daarom rijden er vervangbussen op het traject tussen Oostende en Knokke. Overdag en in het weekend rijdt de Kusttram wel.

Nog tot begin juli werkt De Lijn aan de tramsporen richting De Haan. Dat gebeurt overdag, maar de komende maanden wordt ‘s avonds ook aan de bovenleidingen gewerkt. Dat is nog het geval tot en met april. Het gebeurt specifiek in Bredene, maar beïnvloedt de hele dienstregeling tussen Oostende en Knokke.

Daarom worden op maandagen, dinsdagen, woensdagen en donderdagen ‘s avonds na 21 uur vervangbussen ingelegd. Op vrijdagavond en in het weekend, overdag en in de krokusvakantie rijdt de Kusttram wel zijn normale traject.

Concreet neem je de vervangbus om 21.35, 22.05, 22.35 en 23.05 uur in Oostende (richting Knokke) en om 20.55, 22.25, 23.25 en 00.15 uur in Knokke (richting Oostende). En dat op maandagen 13, 20, 27 januari, 3, 10, 17 februari en 10, 17, 24, 31 maart, dinsdagen 14, 21, 28 januari, 4, 11, 18 februari, 11, 18, 25 maart en 1 april, woensdagen 8, 15, 22, 29 januari, 5, 12, 19 februari, 12, 19, 26 maart en 2 april en donderdagen 9, 16, 23, 30 januari, 6, 13, 20 februari, 13, 20, 27 maart en 3 april (reservedag).

Haltes

De vervangbussen houden zich aan het traject van de Kusttram en stoppen in de buurt van de tramhaltes. Er zijn wel enkele uitzonderingen:

Wenduine Molen, richting Oostende: vervanghalte op de rijweg ter hoogte van de verkeerslichten, richting Oostende

Wenduine Konijnenpad, richting Oostende: geen vervanghalte

De Haan Zwarte Kiezel, richting Oostende: vervanghalte op de Zwarte Kiezel, net na kruising met de kustbaan

De Haan Waterkasteellaan, richting Oostende: vervanghalte net na de rotonde in de Wenduinesteenweg, richting De Haan Centrum

De Haan Zeepreventorium, richting Oostende: vervanghalte Zeepreventorium (lijn 39) naast de rijweg

De Haan Vosseslag, richting Oostende: vervanghalte na de verkeerslichten op de kustbaan, richting Oostende

Oostende Oosteroever, in beide richtingen: vervanghaltes in de Fortstraat ter hoogte van Hangtime.

Aan de haltes in Bredene waar gewerkt wordt (Duinenplein en Campings) stopt de vervangbus niet aan de normale haltes Duinenplein en Campings. De vervangbus zal in plaats daarvan stoppen in de buurt van de tramhaltes: Bredene Breeweg en Bredene Staf Versluys. (HH)