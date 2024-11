Brugdek over Boezingegracht wordt vernieuwd

Het brugdek over de Boezingegracht in de Lostraat in Reninge wordt momenteel vernieuwd.

Eerst wordt het rechterbaanvak voor wie vanuit Lo komt onder handen genomen. De aannemer is daar nu bezig met de asfalteringswerken. Daarna komt het andere baanvak aan de beurt. Op die manier blijft doorgaand verkeer over 1 rijstrook steeds mogelijk. Fietsers moeten wel de weg oversteken. In september werd al het wegdek van de brug over de Kemmelbeek op de grens tussen Reninge en Zuidschote vernieuwd. Toen werd de weg wel afgesloten voor het verkeer.