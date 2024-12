Brandweer moet kelder leegpompen in Jonkershove na wegenwerken: “Nog onderzoeken wat de oorzaak is”

De brandweer moest donderdagavond voor de tweede keer in een week tijd tussenkomen in de Steenbeekstraat in Jonkershove, waar door wegenwerken probleem ontstonden met water. Deze keer moesten ze de kelder van een huis leegpompen, waar het water een meter hoog stond. “De aannemer en Fluvius onderzoeken nog wat het probleem precies is”, zegt burgemeester Jeroen Vandromme.

In de Steenbeekstraat in Jonkershove zijn al maandenlang ingrijpende wegenwerken aan de gang. De hele straat wordt opnieuw aangelegd en wordt in deelfases volledig opengebroken om ook een gescheiden riolering aan te leggen.

Een eerste deel waar eveneens een pompstation gebouwd werd, is al klaar. De hinder bleef toen beperkt omdat er toen buiten de bebouwde kom gewerkt werd. Sinds halfweg oktober wordt binnen de bebouwde kom gewerkt.

Alhoewel die werken weliswaar vlotten, zorgen ze ook voor veel hinder voor buurtbewoners. Niet alleen omdat ze moeilijk tot aan hun huis raken en omdat elk huis individueel opnieuw aangesloten moet worden op de riolering, vooral het water speelt hen parten.

Meter water in kelder

Vorige week donderdagavond moest de brandweer al tussenkomen omdat het toen dagenlang fel geregend had en de opgebroken weg herschapen werd in een modderpoel. Het water bedreigde volgens bewoners ook de huizen. De brandweer groef noodgeulen om het water weg te kunnen leiden.

Ook gisterenavond moesten ze tussenbeide komen. Deze keer omdat er in een kelder van een woning in de Steenbeekstraat meer dan een meter water stond. Eerder moest ook een tweede kelder leeggepompt worden. “De brandweer pompte heel de kelder leeg en nu onderzoeken we nog wat de oorzaak is”, zegt burgemeester Jeroen Vandromme (Lijst Burgemeester), die donderdagavond naar de getroffen bewoners ging.

“Het is niet duidelijk of het om rioolwater gaat of grondwater. Dat maakt wel een verschil, ook naar oorzaak toe. Zowel de aannemer als Fluvius gaan vrijdag nog langs voor verder onderzoek. De wegenwerken hebben er wellicht wel iets mee te maken maar dat moet nog onderzocht worden.”

Steenslag

In ieder geval wegen de wegenwerken wel door voor de bewoners, toch klinken er ook positieve geluiden voor de aannemer. “Na de modderpoel van vorige week heb ik de aannemer gevraagd om in de straat extra steenslag te voorzien zodat de bewoners toch in een mindere vuile straat naar huis gaan. De aannemer voerde dat meteen uit. En intussen zijn ook de zwaarste aansluitingen op de riolering uitgevoerd. De straat ligt wel nog open, maar het zwaartepunt ligt nu achter ons.”

Na deze wegenwerken zal er wel nog verder gewerkt worden richting het centrum.

