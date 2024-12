Brandweer en aannemer nemen maatregelen in straat die door wegenwerken vol water en modder staat

In Jonkershove bij Houthulst moeten extra maatregelen genomen worden bij de wegenwerken in de Steenbeekstraat. Door de vele regenval is de opgebroken straat herschapen in een modderpoel. Het water raakte donderdagavond bij de felle regen niet weg en daarom maakte de brandweer al een noodgeul. “In overleg met de aannemer zal die ook extra maatregelen nemen”, zegt burgemeester Jeroen Vandromme. “Zo zal er steenslag aangevoerd worden.”

In de Steenbeekstraat in Jonkershove zijn al maandenlang ingrijpende wegenwerken bezig. De hele straat wordt opgebroken om een nieuwe gescheiden riolering aan te leggen, waarna ook de straat volledig opnieuw aangepakt wordt. Het eerste deel tussen de Zuid-Torhoutstraat, die ook vernieuwd is en waar een pompstation komt, en het begin van de bebouwde kom is reeds klaar. Sinds halfweg oktober is de Steenbeekstraat tot aan de Vinkeniersstraat opengebroken en dat zullen de bewoners geweten hebben. Er is veel hinder in de straat en door de regenval van de laatste dagen is de straat herschapen in één modderpoel. “Het vervelende is vooral de modder”, klinkt het bij een buurtbewoner. “De auto moet verder staan en met boodschappen thuis raken is niet evident.” Een andere bewoner treedt hem bij. “Maar dat er wegenwerken uitgevoerd worden is wel goed. De betonbaan die er lag was helemaal afgeleefd.”

Steenslag en geulen

Door de felle regenval van donderdag, waarbij tot 20 liter per vierkante meter viel, werden de waterplassen snel veel groter. In die mate zelfs dat bewoners vreesden dat de huizen bedreigd werden. De brandweer werd daarom opgeroepen voor waterlast en om dringend extra geulen te scheppen om het water te laten afvloeien. Water in huizen kon vermeden worden maar omwille van de vele modder is veilig binnen raken geen evidentie meer. “De brandweer werd inderdaad opgeroepen om bij noodzaak snel in te grijpen”, zegt burgemeester Jeroen Vandromme (Lijst burgemeester). “Dat kon al erger voorkomen. Vandaag hebben we overleg gehad met de aannemer en die zal nu ook dringend extra maatregelen nemen. Dat bestaat er in om extra geulen of afwatering te voorzien voor de extra regen die nog voorspeld wordt. Maar er zal ook steenslag aangebracht worden op plaatsen waar het echt nodig is.”

Nog maanden hinder

Voor de bewoners blijft het hoe dan ook op de tanden bijten. “Normaal gezien zullen de zwaarste werken tegen het einde van het jaar daar afgerond zijn”, gaat de burgemeester verder. “Dan zouden de aansluitingen van de rioleringen af moeten zijn. In het voorjaar wordt dan de hele bovenbouw van de weg aangepakt, onder andere met een veel veiliger fietspad. Als die werken klaar zijn schuift de werf wel op naar het centrum. Ik weet dat de werken vervelend zijn en voor hinder zorgen, maar het resultaat zal er wel zijn.” (JH)