Al meer dan een jaar ligt J.&M. Sabbestraat er erbarmelijk bij door tijdelijk oplapwerk, bewoners zijn het beu, maar beterschap is op komst

Een groene en veilige schoolomgeving, dat is wat de J.&M. Sabbestraat in Menen moest worden. Na voorbereidende werken in 2021 werden de stoep en het wegdek tijdelijk opgelapt voor de volgende werken. Maar die blijven uit, tot ergernis van bewoners. Schepen Patrick Roose belooft nog dit jaar beterschap.

“Het is hier de drukste weg van Europa”, klinkt het cynisch bij Oscar Ramacker. 93 is hij. Geboren in een achterkamer van het huis in de J.&M. Sabbestraat in Menen en er nog altijd woonachtig. Veel en veel te snel verkeer. De heraanleg van de straat, die in het voorjaar van 2022 al gepland stond, moet daar met de al ingevoerde zone 30 komaf mee maken. Maar die heraanleg laat nog altijd op zich wachten. “Wanneer dat zal plaatsvinden? Niemand die het weet, we zullen wellicht nog een paar jaar mogen wachten.”

Hij is niet de enige bewoner die zich vragen stelt bij de staat van de straat. Op heel wat plekken is de afscheiding tussen de stoep en de rijweg verdwenen, asfalt vol putten maakt het voor fietsers een hindernissenparcours – bij regen zelfs met diepe plassen.

Ook Danny Vanhoo (78) is het meer dan beu. “Het is schandalig. Oudere bewoners hebben schrik om hun woning te verlaten. Het blijft aanslepen en we hebben geen zicht op wat de toekomst brengt”, vertelt hij terwijl hij enkele van de meest abominabele plekken aanwijst.

Nutswerken

Wat de toekomst brengt? Ook chocolatier Thomas Seynhaeve van Atelier Rosa heft er het raden naar. Ook hij hoopt snel duidelijk te hebben, want met de voorbereidende nutswerken merkte hij dat klanten zijn winkel veel minder vonden.

Die voorbereidende nutswerken zijn de oorsprong van het kwaad. Al in 2021 werden die uitgevoerd. Daarna zorgde de aannemer voor tijdelijk oplapwerk. “Het was de bedoeling om aansluitend te beginnen met de rioleringswerken en de heraanleg van de straat, maar dat is niet gelukt”, geeft schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose (Vooruit) toe. “Ook mij enerveert dat enorm.”

Hij wil zich alvast excuseren tegenover de bewoners en geeft meteen ook de reden van de vertraging mee. “Het is vooral de aanbestedingsprocedure die een dik jaar duurde. Geen sinecure omdat ook Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer hierin partner zijn. Ook technisch waren er enkele problemen – maar daar hebben bewoners weinig aan”, klinkt het eerlijk.

Beterschap

Toch is er beterschap op komst. “De aannemer is intussen aangesteld. De buurtbewoners worden binnenkort per brief uitgenodigd om de planning te overlopen. Dat moet nog voor deze zomer gebeuren. Ik hoop dan dat de werken na het bouwverlof kunnen starten”, aldus de schepen.

De plannen werden in 2021 al enthousiast onthaald. Bredere voetpaden, fietssuggestiestroken, verkeersplateaus, geschrankt parkeren, staptegels, straatbomen en groenstroken – het zou de straat veiliger en leefbaarder maken. Ook voor de bewoners van de Wahisstraat is het goed nieuws dat er vaart in het project komt. “Dan kunnen we echt werk maken van het eenrichtingsverkeer. Die kon maar na deze realisatie, omdat de omleiding anders in de soep zou draaien.” (JD)