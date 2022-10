Afwerking kruispunt Jonkershove vertraagd door twee waterlekken

Door twee onvoorziene waterlekken hebben de wegenwerken aan het kruispunt in Jonkershove, bij Houthulst, vertraging opgelopen. Vlak voor het weekend moest de aannemer de borduren die er amper een dag eerder waren geplaatst opnieuw openbreken om het lek te kunnen herstellen.

In Jonkershove zijn al een tijdje werken aan de gang bij de vernieuwing van het kruispunt van de Jonkershovestraat met de Mgr. Schottestraat, de Merkemstraat en de Steenbeekstraat. Vorige week liepen de werken vertragingen op waardoor het werkschema voor deze week aangepast werd. Tijdens de werken ontstond eerder al een groot waterlek en werd ook een elektriciteitsleiding geraakt. Onder het kruispunt bevindt zich een doorsteek waar twee leidingen samenkomen. Een van die leidingen sloeg eerder al lek. De Watergroep herstelde midden vorige week het lek waarna de aannemer verder kon met de werken. Donderdag werden de borduren op het kruispunt geplaatst waarna de straat geasfalteerd kon worden. Donderdagavond ontstond echter een nieuw waterlek op het kruispunt. Bewoners belden de brandweer omdat de volledige werken blank kwamen te staan en er water in een woning dreigde te lopen. Er zat voor de brandweer niets anders op dan een van de net geplaatste borduren opnieuw uit te breken zodat het water weg kon.

Vertraging

Vrijdag moest de aannemer dan weer een deel van de net geplaatste borduren verder uitbreken zodat De Watergroep ook dit nieuwe lek kon herstellen. Die werken zitten er nu op. Maar door de extra hinder liepen de totale wegenwerken vertraging op. De gemeente stuurde nu een brief aan de bewoners met de nieuwe planning. “Halfweg deze week zal het kruispunt geasfalteerd worden en de fietspaden in beton worden gegoten. De uitbraak van de Jonkershovestraat is volop bezig en het deel tot aan de parking frituur zou mee geasfalteerd worden met het kruispunt. Daarna wordt de Jonkershovestraat verder uitgebroken in fases van 50 meter en start de aanleg van de gemeentelijke parking.” (JH)