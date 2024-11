Afgesloten kruispunt De Krabbe zorgt voor verwarring

Nu de werken aan het kruispunt De Krabbe begonnen zijn, vragen vooral de iets oudere inwoners zich af hoe en hoe ver ze moeten omrijden om tot bij het recyclagepark te geraken.

Het afsluiten van het kruispunt van de Ringbaan, Vliegplein, Kromgelegen, Blekkersgat en Kallestraat (De Krabbe) zorgt voor meer problemen dan gedacht. Niet alleen moeten een deel van de mensen die op het industrieterrein werken een omweg maken om op hun werk te geraken, ook de mensen van vooral Adegem die met hun afval naar het recyclagepark willen, moeten de komende maanden een andere weg kiezen. “Ik woon op een paar honderd meter van het recyclagepark. Door de omleiding moet ik iemand aanspreken om met een auto mijn afval naar het recyclagepark te brengen”, vertelt een 79-jarige inwoonster van de Ringbaan in Adegem.

andere route

De werken startten op dinsdag 19 november. Op hetzelfde moment werden er verkeerslichten geplaatst aan het kruispunt van de Staatsbaan en de Hillestraat. “Iedereen die van het zuidelijk deel van Adegem naar het industrieterrein moet, kan door de werken niet meer over De Krabbe rijden. We hebben er in overleg met de politie voor gekozen om die mensen via de Hillestraat en de Staatsbaan naar het industrieterrein te leiden. Ook de mensen van de Zandring en de Kallestraat die met hun fiets hun gft-afval naar het recyclagepark konden brengen, moeten voor de komende maanden een andere route zoeken”, bevestigt schepen van openbare werken Danny Vannevel (N-VA).

“Voor wie de omleiding langs de Hillestraat volgt, is de rit naar het recyclagepark enkele kilometers langer dan een week geleden. Voor wie niet vertrouwd is met de nieuwe wegen op het industrieterrein, is die omleiding zeer verwarrend.” Schepen Vannevel belooft het probleem ter sprake te brengen op het eerstvolgende schepencollege. (LV)