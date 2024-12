Aannemer verlegt voetpaden in Rozenstraat in Moorsele

In februari besprak het Wevelgemse college van burgemeester en schepenen al de mogelijke oplossingen voor de voetpaden ter hoogte van de basisschool BAMO in de Rozenstraat in Moorsele. De voetpaden werden er namelijk al een tijdje omhooggeduwd door boomwortels. Het gaat om vijf waardevolle laanbomen. Daarom opteerde het gemeentebestuur liever niet om de bomen te rooien, maar wel om het voetpad te verleggen.

Daarvoor kan een strook grond benut worden die achter de schoolmuur ligt, waarbij een deel van de schoolmuur gesloopt wordt. Een mooie gelegenheid om de schoolomgeving meteen ook visueel te verfraaien en het ruimtelijk karakter van de smalle straat op te waarderen.

Voor de opmaak van de plannen werd een prijsvraag rondgestuurd en het was het studiebureau Greenconcepts bv, dat zelf gelegen is in de projectzone in de Rozenstraat, dat de opdracht binnenhaalde.

Ontharding

Voor deze werken kan de gemeente rekenen op de subsidie die Vlaanderen verleent in het kader van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen. Een goed moment voor enerzijds de gemeente en anderzijds de school om de handen in elkaar te slaan. Vrije basisschool BAMO gaat immers zelf ook aan de slag met een subsidie: van het agentschap Natuur en Bos kregen ze immers middelen voor de ontharding van de speelplaats en het creëren van een groene leefomgeving.

Waar de muur weggenomen wordt, komt beplanting in de plaats. Onnodige verharding wordt weggenomen en ook op de parkeerplaatsen wordt ingezet op waterdoorlatende materialen en vergroening.

Straat afgesloten

Op 2 december ging de aannemer van start met de werken. Onder voorbehoud van de weersomstandigheden zouden de werken zo’n drie maanden duren. De Moorselenaar houdt best rekening met enige hinder. Tijdens de werken wordt de Rozenstraat afgesloten vanaf het centrum, tot aan huisnummer 27. Auto’s zullen niet door kunnen, voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand wel. Wie in deze periode de school wil bereiken met de auto, zal gebruik moeten maken van de centrumparking. In de Kafhoek – de straat tussen Rozenstraat 27 en 29 – wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. (HV)