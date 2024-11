Aalbeeksestraat onderbroken vanaf 2 december

Van maandag 2 december tot en met donderdag 12 december zal de Aalbeeksestraat ter hoogte van de rotonde naar Rollegem onderbroken zijn. Het betreft werken in opdracht van Fluvius.

De firma TM SYN 2 uit Temse voert de werken uit. Tijdens deze periode is de zone rondom de rotonde onderbroken voor alle verkeer. De nodige signalisatie en omleiding worden voorzien. Het verkeer volgt enerzijds een omleiding via de Rollegemseweg, Klijtbergstraat en Marksestraat, anderzijds via de Oude Aalbeeksestraat, Rollegemkerkstraat en Schreiboomstraat.