Weer meer goederen vervoerd op West-Vlaamse wegen: “Stijgende e-commerce kan verklaring zijn”

Elk jaar publiceert Statbel, het Belgische statistiekbureau, cijfers over het goederentransport door vrachtwagens en trekkers die in België ingeschreven staan. Uit die cijfers bleek vorig jaar een daling, en die was nergens zo sterk als in onze provincie: ten opzichte van het jaar ervoor werd in 2023 liefst een kwart minder goederen vervoerd op de West-Vlaamse wegen.

“Een combinatie van de economische crisis en de Brexit”, klonk het toen bij transportfederatie Febetra. Woordvoerster Isabelle De Maegt verwees daarbij ook naar de haven van Zeebrugge, waar vrachtwagens naartoe moeten om de schepen te laden en lossen: misschien voelde onze provincie het effect van de Brexit op het goederenverkeer harder dan de rest van Vlaanderen?

Kentering ingezet

Maar ondertussen lijkt een kentering ingezet: voor 2023 vertonen de cijfers opnieuw een stijging, en opnieuw is die het sterkst in West-Vlaanderen. In totaal werd er vorig jaar bijna 51 miljoen ton goederen vervoerd op onze wegen, een stijging van 13 procent maar wel nog altijd 10 miljoen ton minder dan in 2021. “We zien inderdaad een stijging in West-Vlaanderen, maar ook in de andere provincies met uitzondering van Vlaams-Brabant”, zegt Isabelle De Maegt van Febetra. “Belgische vervoerders spitsen zich meer op de nationale markt toe omdat ze niet langer concurrentieel zijn op de internationale markt.”

Meer e-commerce

In België geregistreerde voertuigen vervoeren dus steeds minder van en naar het buitenland, waardoor zich een stijging aftekent bij de goederen die van West-Vlaanderen naar andere provincies worden vervoerd en omgekeerd. De stijging is er wel ten opzichte van 2022, maar we halen nog altijd niet de cijfers van 2021. Toen werd er 61.109.000 ton goederen geladen en gelost in West-Vlaanderen. Ook de stijgende e-commerce kan volgens Isabelle De Maegt van Febetrans een mogelijke verklaring zijn.