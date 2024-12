Wat is de sleutel om het parkeerprobleem aan te pakken? “Er is geen pasklare oplossing”

Hoe kan het parkeerprobleem in het centrum van Westkerke worden opgelost? Zowel de oppositie als meerderheid zoeken naar een mogelijk antwoord op het vraagstuk. “Suggesties mogen ons steeds en consequent worden bezorgd”, aldus burgemeester Romina Vanhooren (Open Vld).

Oppositiepartij CD&V+ kaart het probleem aan in de nasleep van een tentoonstelling eind november, waarbij de Nationale Strijdersbond van België (NSB) en socio-culturele vereniging Linx+ een expo organiseerden rond een humanitaire operatie in Congo in 1964. “Naar aanleiding van de tentoonstelling in Westkerke, kon opnieuw worden vastgesteld dat het probleem zich nadrukkelijker aftekent. Had er tegelijk een begrafenis of huwelijks plaatsgevonden, was er in de verste verte geen parkeergelegenheid”, aldus raadslid Peter Velle. “Kan een denkoefening gemaakt worden om het probleem aan te pakken?”

Woonprojecten

Concreet wijst Velle naar het dichte centrum van de deelgemeente en de site rond de kerk. “De problematiek is ons gekend”, weet burgemeester Romina Vanhooren (Open Vld). “De druk op de parking rond de kerk is vooral te wijten aan de omliggende woonprojecten. Bij het afleveren van de vergunning voor de (naburige, red.) Slachthuiswijk werden in de vorige legislatuur slechts zestien openbare parkeerplaatsen opgenomen. Voor de 36 woonsten waren daarnaast twaalf garages en zestien carports voorzien – ongeveer één plaats voor een wagen per woning is veel te weinig.”

Tien extra plaatsen

Op basis van de meldingen stelt Vanhooren al maatregelen te hebben genomen. “Via bijkomende beschildering creëerden we in de Slachthuiswijk tien extra plaatsen en een plaats voor personen met een handicap. In de praktijk blijkt de druk nog steeds groot, zeker als we bijvoorbeeld zien dat een mooi initiatief als de expo honderden bezoekers meer ontving dan aanvankelijk verwacht. Nu, een pasklare oplossing voor het parkeerprobleem zien we niet meteen: er zijn in de nabije omgeving geen beschikbare gronden en het achterliggende project van Woonsprong kent momenteel geen vergunning door een bezwaar bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Suggesties mogen ons steeds en consequent worden bezorgd”, besluit Vanhooren.

Norm vastgelegd

Vanhooren geeft wel mee dat het stadsbestuur intussen een norm van anderhalf of twee parkeerplaatsen per woning heeft vastgelegd om elders toekomstige problemen te voorkomen.