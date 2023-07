Vlaamse regering verleent vergunning voor nieuwe Steenbruggebrug

De Vlaamse overheid heeft de vergunning verleend voor de Steenbruggebrug. Dat meldt Vlaams parlementslid Maaike De Vreese (N-VA). Dankzij deze beslissing kunnen de werken van de eerste projectfase weldra worden opgestart. Nu er groen licht is voor dit project, kan de schop in de grond om de beweegbare fiets- en voetgangersbrug te bouwen en de eerste zone van de kanaalbocht aan te pakken. De bouw van de nieuwe hoge wegbrug en het tweede deel van de kanaalbocht zal dan vanaf 2024 worden aangevat.

Na het eerste openbaar onderzoek waren er 55 bezwaarschriften ingediend. De Vlaamse Waterweg diende achteraf een wijzigingsverzoek in voor de aangevraagde vergunning.” Zo werden er aanpassingen gedaan aan het kruispuntenontwerp van beide kruispunten en het buffer- en infiltratiecapaciteit”, legt Vlaams parlementslid Maaike De Vreese (N-VA) uit.

Er wordt een bijkomend buffer- en infiltratiebekken voorzien op de hoek van de Sint-Michielsestraat met de Gaston Roelandtsstraat. Daarnaast werden er enkele aanpassingen doorgevoerd om tegemoet te komen aan de negatieve adviezen en bepaalde bezwaren uit het eerste openbaar onderzoek.

Hinder

“Ik heb alle begrip voor de bekommernissen van de omwonenden. Het is daarom belangrijk dat de werken zo snel mogelijk verlopen en dat de hinder voor de Steenbruggeling maximaal wordt beperkt. De tijd is aangebroken om dit project tot een goed einde te brengen. Zo kunnen we gaan naar een vlottere verkeersdoorstroming en een verkeersveiliger Steenbrugge”, zegt Maaike De Vreese.

N-VA-gemeenteraadslid Martine Bruggeman pleit voor flankerende maatregelen: “De veiligheid van de weggebruikers, zowel voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer, moet ten allen tijde kunnen gegarandeerd worden. Er is nood aan een aangepaste signalisatie, ook ’s avonds en ’s nachts, een wegdek zonder noemenswaardige hindernissen voor alle weggebruikers en duidelijke informatie voor de omwonenden.”

Twee fasen

Uit de studie van de Vlaamse Waterweg blijkt dat de werken aan de Steenbruggebrug en omgeving in twee fasen wordenuitgevoerd. De eerste fase omvat voorbereidende werken zonder grote gevolgen voor de omgeving, zoals het uitgraven van een deel van het nieuwe kanaal en de bouw van de nieuwe kaaimuren.

Ook de voetgangers- en fietsersbrug wordt reeds gebouwd maar nog niet in dienst genomen. De eerste fase zal ongeveer een jaar duren vanaf half 2023. Fase 2 start ten vroegste half 2024 en omvat alle andere werken. Goed om weten: de bestaande Steenbruggebrug wordt pas in deze fase onderbroken.

Minder hinder

Vanaf dag één wordt volgens de Vlaamse Waterweg ingezet op een ‘Minder hinder’-beleid dat de bereikbaarheid van de Steenbruggebrug en omgeving tijdens de werken zo goed mogelijk garandeert.

Eens de huidige Steenbruggebrug wordt afgebroken en er gewerkt wordt aan de nieuwe vaste, hoge wegbrug is er gedurende lange periode (ongeveer anderhalf jaar) geen verkeer mogelijk tussen beide oevers. Dit heeft een grote impact voor het verkeer langs de N50.

Tijdelijke brug

Daarom wordt er een tijdelijke vaste brug voorzien voor voetgangers en fietsers. Deze brug zal bereikbaar zijn via de Gaston Roelandtsstraat op de linkeroever en via de Kevergemdreef op de rechteroever. Ze is vooral bedoeld voor voetgangers en fietsers die van of naar de zone ten zuiden van Steenbrugge moeten. Voetgangers en fietsers aan de noordzijde kunnen ook de Bombardierbrug gebruiken. Het plaatsen van een tijdelijke brug voor gemotoriseerd verkeer is grondig onderzocht maar niet haalbaar.

De nieuwe bruggen aan Steenbrugge en de bochtaanpassing van het kanaal Gent-Oostende maken deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. Het volledige project wordt medegefinancierd door het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Brugge en gemeente Oostkamp.