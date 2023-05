Vertraging bij behandeling parkeerboetes: Oostende stuurt bij

Sinds 1 januari nam Stad Oostende het betalend parkeren op het openbaar domein in eigen handen. Hierbij werd volop ingezet op digitalisering en een snelle dienstverlening. Na vier maanden werden maar liefst 13.000 parkeervergunningen goedgekeurd. De behandeling van retributies duurt momenteel wel iets langer dan voorzien. Daarom wordt het parkeerloket versterkt met extra personeel. Wie een retributie betwist heeft, hoeft zich geen zorgen te maken. Er wordt niets aangerekend totdat duidelijk is of de boete terecht is uitgeschreven.

Sinds 1 januari 2023 is het betalend parkeren op het openbaar domein in handen van Stad Oostende. Sinds de opstart werden er meer dan 13.000 parkeervergunningen afgeleverd. De gedigitaliseerde parkeerjeton (30 minuten gratis parkeren voor Oostendenaars en tweedeverblijvers) werd uitgereikt aan 5.196 personen en maar liefst 4.746 houders van een parkeerkaart voor mensen met een handicap kregen een gratis parkeervergunning. Er werden al 2.396 nieuwe bewonersvergunningen afgeleverd, 353 vergunningen voor zorgverstrekkers, 242 betalende aannemerskaarten en 100 vergunningen dringende herstellingen technici. Ook de tijdelijke bewonerskaarten, uitgereikt naar aanleiding van grote werken of evenementen, worden meegenomen in het digitaal systeem.

Betwiste retributies on hold

“De behandeling van vragen en betwistingen van retributies duurt momenteel langer dan voorzien. Om dit zo snel mogelijk op te lossen, wordt extra personeel ingezet. Wie een betwisting van een retributie heeft ingediend, hoeft voorlopig niets te betalen. Vanzelfsprekend zullen er geen extra kosten aangerekend worden. Je hoeft je geen zorgen te maken, iedereen wordt via mail op de hoogte gebracht of de boete al dan niet rechtmatig werd uitgeschreven”, zegt het stadsbestuur.

“Elk nieuw systeem is voor verbetering vatbaar en dus sturen we snel bij waar nodig,” verduidelijkt eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor Mobiliteit. “Zo hebben we intussen drie extra parkeerautomaten bijgeplaatst in de roze zone in Raversijde, dicht bij de lokale horecazaken. Ook de invoering van de digitale blauwe kaart in de roze en de grijze zone pasten we aan aan de signalen die we ontvingen. Daarom is het, naar analogie met de regelgeving van de blauwe kaart, nu ook mogelijk om aan een parkeerautomaat een nieuwe parkeersessie te starten vooraleer de oorspronkelijke parkeersessie is verstreken. Ook de overdracht van niet gebruikte uren van een parkeersessie naar de volgende dag gebeurt nu automatisch. En de groep zorgverstrekkers die gebruik kan maken van een zorgverstrekkerskaart hebben we onlangs ook uitgebreid met de groep podologen, logopedisten en audiologen.”

Heb je nog vragen of bekommernissen, aarzel niet en neem contact op met het parkeerloket. Alle informatie is terug te vinden op www.oostende.be/parkeer. Je vindt er ook een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen en een antwoord. Mailen kan viaparkeerloket@ag-oostende.be. Het parkeerloket is telefonisch bereikbaar via 0484 61 29 61.