Vernieuwde busverbinding moet Gistel beter bereikbaar maken: “Bereikbaarheid is een echt strijdpunt”

Vanaf zaterdag 1 juli gaat bij De Lijn een nieuwe dienstregeling van start. Gistel en de deelgemeenten zouden daarbij beter bereikbaar moeten zijn. “Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar we zijn tevreden dat we eindelijk van start kunnen gaan”, aldus burgemeester Gauthier Defreyne, ook voorzitter van de Vervoerregioraad.

Aan de hervorming van het openbaar vervoer werd al enkele jaren gewerkt volgens vijftien vervoerregio’s: clusters van steden en gemeenten met een eigen raad waarin openbare mobiliteit op elkaar wordt afgestemd. In die raden zetelen vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, met name de departementen Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV), maar ook De Lijn en de lokale overheden.

Burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD) van Gistel is voorzitter van de vervoerregioraad Oostende. In de zomer van 2020 kondigde Defreyne aan dat er een akkoord was gevonden met de hogere overheid over het openbaar vervoer in de streek vanaf eind 2021. Voor Gistel was het belangrijkste element een vaste verbinding tussen alle deelgemeenten en de hoofdgemeente. Maar door een procedure tegen de Vlaamse overheid bij de Raad van State werd de aanvankelijke deadline niet gehaald.

Nieuwe verbindingen

Nu, bijna anderhalf jaar later, gaat de vernieuwde dienstregeling eindelijk van kracht. “Een efficiënt, duurzaam en flexibel openbaar vervoer”, formuleert de stad. “Tussen Gistel en Ichtegem zetten we de eerste stappen naar een volledig nieuw busnet tussen Oostende en Torhout”, opent Defreyne. “Lijn 51 Oostende-Gistel-Eernegem-Torhout krijgt een nieuwe reisweg tussen Gistel en Eernegem via Westkerke. Belangrijk: in Gistel komt er een nieuwe Gistelbus met lijn 505 Snaaskerke-Gistel-Zevekote-Moere. Die brengt reizigers overdag op weekdagen naar de verschillende deelgemeenten. Twee nieuwe lijnen zorgen vanaf 1 september voor de specifieke schoolritten en een goede verbinding naar de scholen in Oostende, Gistel en Torhout.”

“Ik ben opgetogen dat het plan eindelijk in werking treedt” – Gauthier Defreyne (burgemeester en voorzitter vervoerregioraad)

Het gaat over lijn 504 Oostende-Gistel-Moerdijk-Ichtegem en lijn 518 Gistel-Moerdijk-Eernegem-Mitswege-Torhout. Defreyne beseft dat veranderingen altijd wat gewenning met zich meebrengen. “Voor ons was een verbeterde verbinding tussen alle deelgemeenten een echt strijdpunt. Ik ben dan ook opgetogen dat het plan eindelijk in werking treedt. In de werkweek – ook tijdens vakanties – zal er zes keer per dag een bus rijden die een lus maakt tussen Moere, Gistel, Snaaskerke en Zevekote. Tussendoor passeer je ook Zande bij Koekelare. Die bus biedt een antwoord op de vele vragen naar beter openbaar vervoer. De ritten worden uitgevoerd met een minibus en brengen reizigers naar het centrale knooppunt in het stadscentrum. Hier kan de reis voortgezet worden richting Oostende, Westkerke en Oudenburg, Ichtegem, Brugge of Torhout. Alle inwoners kunnen straks met de bus naar de maandag- en vrijdagmarkt van Gistel gaan, komen shoppen in de hoofdgemeente of genieten van de verschillende horecazaken.”

Nieuwe namen

De Lijn vernieuwt binnen het nieuwe net ook de benaming of de indeling van verschillende haltes. “Een kwestie van meer gebruiksgemak, logica en een betere herkenbaarheid of oriëntatie”, klinkt het.

Op lijn 51 wordt Gistel Oude Post voortaan Gistel Oostmolen, ook voor lijn 52. De haltes Gistel Het Schoonhof en Gistel Oprit vallen weg. Gistel Oprit is er enkel nog voor lijn 505. De halte Gistel Koolaerd wordt verplaatst naar de Oostendse Baan/N33. Tot slot zijn er nog enkele wijzigingen op lijn 505 en 52. Snaaskerke Vaartstraat, Hagebrug, Lithobeton, Wittebrug en Klokkenhof worden respectievelijk Snaaskerke Kanaalstraat, Gistelbrug en IJzerwegstraat, Waerevaartstraat en Claventweg. Een reisweg in detail uitstippelen kan via de app van De Lijn of via delijn.be/nieuwenet. Gistel biedt dankzij een overeenkomst met De Lijn ook proefabonnementen aan. Jongeren die na de zomervakantie van start gaan in het eerste middelbaar, kunnen een maand lang gratis met de bussen en trams op pad. Registreren kan tot en met 16 augustus met het rijksregister via delijn.be/probeeractie.