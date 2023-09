Verkeershappening boordevol activiteiten op autovrije Markt van Torhout

Als apotheose van het project Mobiliteit van de toekomst start vandaag heeft er op zondag 17 september op en om de Markt van Torhout een grote verkeershappening plaats. Die is de laatste van zes activiteiten binnen het genoemde mobiliteitsproject en meteen ook de start van de Europese Week van de Mobiliteit, die loopt tot 22 september.

Het project Mobiliteit van de toekomst start vandaag kwam tot stand dankzij de mobiliteitsdienst van het stadsbestuur samen met diverse partners: de lokale politie, KWB Torhout Content, Beweging.net, de Fietsersbond, de Gezinsbond en de Scholengroep Sint-Rembert.

Met gepimpte fiets

De verkeershappening van zondag heeft van 14 tot 18 uur plaats. De Markt wordt er autovrij voor gemaakt. De hele namiddag hebben er doorlopend diverse mobiliteitsactiviteiten plaats, waaraan iedereen gratis kan deelnemen. De tuimelwagen en de motor- en rijsimulator zullen present zijn, er is een inleefparcours met promillebrillen voorzien, je kunt ervaren hoe het is om je te verplaatsen als je blind, doof of rolstoelpatiënt bent, er zijn gekke fietsen en fietsen op rollen, je kunt op een fietsbehendigheidsparcours terecht, de kinderen kunnen van een springkasteel genieten en noem maar op.

Bezoekers die met een gepimpte fiets naar de happening komen, ontvangen een leuk gadget. Je kunt je fiets trouwens gratis laten labelen, al moet je daarvoor je identiteitskaart meebrengen.

Surplace en loopfiets

De happening start om 14 uur met het West-Vlaams jeugdkampioenschap surplacen voor kinderen tot en met 14 jaar. Dat is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Om 15 uur geeft de brandweer een demonstratie ‘slachtoffers uit een autowrak halen’. Om 16 uur brengt Tomorrow Dance Factory dans en om 16.30 uur is er een loopfietsjeswedstrijd voor kinderen van 2 tot en met 5 jaar (inschrijven kan op webshop.torhout.be).

De verkeershappening wordt om 17 uur afgerond met een verrassingsact, waarna de prijsuitreikingen plaatshebben. (JS)