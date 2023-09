Verkeerscommissie buigt zich in oktober over mogelijke fietsstraat in Zwevegemstraat

Op de Kortrijkse gemeenteraad van 11 september heeft raadslid Cathy Matthieu (Groen Kortrijk) voorgesteld om van de Zwevegemstraat een fietsstraat te maken. Schepen van mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) was het idee niet ongenegen. De Verkeerscommissie zal er zich in oktober over buigen.

“Er zijn veel nieuwe activiteiten, kinderopvang, jongerenwerking, een tattooshop in de Zwevegemstraat. Er is ook de druk gebruikte bushalte. Een fietsstraat zou hier niet misstaan”, vindt Cathy Matthieu.

Schepen van mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) kon zich wel vinden in het voorstel van het Groen-raadslid. “Maar mijn experts waren minder enthousiast. Nu, er zijn een aantal pluspunten. Zo zouden we het moeilijke fietsknooppunt tussen de Zwevegemstraat en de Veemarkt ontwarren. Ook voor de connectie met het winkelgebied zou dit makkelijker zijn.”

Gevecht met De Lijn

Maar het belangrijkste argument tégen een fietsstraat is de aanwezigheid van de buslijn. “Dat is een gevecht dat we vaak moeten voeren met De Lijn. De combinatie van een fietsstraat met een drukke buslijn is niet ideaal. De Lijn is daar de laatste tijd wat meer categoriek in geworden.”

“De belangrijkste reden echter om van de Zwevegemstraat géén fietsstraat te maken is omdat er heel veel auto-intensiteit is. Op drukke momenten sta je er als fietser mee aan te schuiven tussen de auto’s.”

Uiteindelijk werd op de gemeenteraad het voorstel tot beslissing omgevormd tot een voorstel tot verder onderzoek. Het idee zal ook op de agenda staan van de eerstvolgende Verkeerscommissie in oktober.