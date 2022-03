Veiligheidsaanpak van stationsbuurt Roeselare loont

Het aantal processen-verbaal is in de voorbije zes maanden gehalveerd. Dat is te danken aan de veiligheidsaanpak van Stad Roeselare in samenwerking met politiezone RIHO.

De voorbije jaren zette Stad Roeselare in samenwerking met politiezone RIHO sterk in op een veilige en aangename stationsomgeving. Zo herlokaliseerden ze de bushalte, richtten ze de uitvalsbasis van het gemeenschapswachtteam in en verfijnden ze het cameraschild. Al deze aanpassingen lonen nu.

Cijfers

Er werden in de afgelopen 6 maand 121 PV’s opgemaakt. Deze PV’s bestaan uit onder andere 59 eigendomsdelicten, 9 PV’s voor dronkenschap, 10 voor slagen en verwondingen en 10 voor drugsfeiten (6 inzake handel en 4 inzake bezit).

Het aantal PV’s waarbij er sprake is van het lastigvallen van personen, slagen en verwondingen en drugsfeiten, zijn zelfs gehalveerd.

“Onze inwoners ervaren het terecht storend rondhanggedrag (naroepen, ruzie, …) als deel van het onveiligheidsgevoel om het station te betreden/ te verlaten. Zo zullen binnenkort een aantal zitbanken weggenomen en vervangen worden door speelelementen voor de kinderen en groen. Straathoek- en jongerenwerkers gaan verder in dialoog met deze vorm van overlast veroorzakers.”