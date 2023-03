Vanaf mei 3 nieuwe zones 30 in Menen én Rekkem: “We overlegden ook al met een delegatie van de school Binnenhof”

Zowel in Rekkem als in Menen komen er extra zones 30. Het punt staat op de agenda van de gemeenteraad van 29 maart. Als dat goedgekeurd wordt, dan zou het nieuwe verkeersreglement al vanaf 1 mei in voege kunnen gaan.

1 mei 2022. Zowel in Lauwe als in Menen geldt in een grote zone in het centrum een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Het doel heiligt de middelen – dat doel: Naar nul (dodelijke) ongevallen gaan. De cijfers tonen volgens schepen van Mobiliteit Patrick Roose (Vooruit) dat dat doel dankzij de zones 30 dichterbij komt.

Daarom wil het stadsbestuur de zones uitbreiden. In Menen gaat het om het stuk tussen de Noordstraat en de Moeskroenstraat, waarover al een infomoment plaatsvond. De centrumzone wordt ook uitgebreid met de omgeving Nieuwe Tuinwijk, Wervikstraat en Hogeweg. “Een infomoment was daar voorzien op 15 maart, maar we overlegden wel al met een delegatie kinderen van de school Binnenhof”, zegt schepen Roose.

Ook in deelgemeente Rekkem komt een zone 30. Het gaat om alle straten in de hoek van de Moeskroenstraat en Lauwestraat. De inwoners kunnen de details vernemen in een infomoment op 20 maart in het dorpshuis.

Het schepencollege keurde het aanvullend verkeersreglement al principieel goed op 14 februari en komt normaal op de agenda van de gemeenteraad van 29 maart. “Als het punt goedgekeurd wordt, worden de verkeersborden in de loop van april geplaatst”, klinkt het. “Het aanvullend verkeersreglement zou ten vroegste in werking kunnen treden vanaf 1 mei.”