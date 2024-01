“Van de nood een deugd gemaakt”: vlotter met de bus van Gullegem naar Wevelgem

Vooral voor de Gullegemse scholieren die de bus willen nemen naar SPWe in Wevelgem betekent het nieuwe vervoersnet een aanzienlijke tijdwinst. Een betere verbinding op de drukke verkeersas Gullegem-Wevelgem was een prioriteit voor het gemeentebestuur.

Het nieuwe vervoersnet dat De Lijn begin dit jaar heeft ingevoerd stootte op nogal wat weerstand van de Vlaamse busreiziger. De regeling voor Wevelgem daarentegen geeft voornamelijk een positief beeld. Dat beaamt alvast schepen van Mobiliteit Lobke Maes: “Eerst en vooral is het nieuw dat de drie deelgemeenten nu verbonden worden door één buslijn, zonder overstappen. Maar wat misschien nog een grotere impact zal hebben: voor scholieren uit Gullegem die school lopen in Wevelgem, is het nu mogelijk om hun dagelijks traject met de bus af te leggen, zonder overstappen.”

Scholierenroute

Bus 510 wordt de vaste scholierenroute, die verbindt Gullegem en Menen met stops in Moorsele en Wevelgem. Die verbinding is er ’s morgens met vertrek op het dorpsplein van Gullegem om 7.28 uur, een stop in Moorsele om 7.33 uur en aankomst in Wevelgem om 7.40 uur. De bus rijdt verder naar Menen waar hij arriveert om 7.50 uur. ’s Avonds en op woensdagmiddag wordt het omgekeerde traject afgelegd.

“Een grote vooruitgang”, vindt ook Emile Folens (16) die school loopt in SPWe. “Tot januari duurde het traject 10 tot 15 minuten langer.” “Toen De Lijn ons contacteerde om het nieuwe vervoersnet te bespreken, maakten we van de nood een deugd”, vervolgt schepen Maes. “Het lange traject was voor jongeren uit Gullegem een argument om niet SPWe als school te kiezen. Nu je SPWe onderwijs aanbiedt tot en met het zesde jaar, is een goede busverbinding een bijkomend argument om voor die school te kiezen.”

Extra stimulans

Gullegemse jongeren zoals Emile, Lennert Vuylsteke (17) en Shawny Decoo (16) hoef je niet te overtuigen. Als extra stimulans schonk De Lijn hen en zeven andere leerlingen een tienbeurtenkaart.

Verder blijft Lijn 40 tussen Kortrijk en Menen bestaan, elk half uur kan je er de bus nemen. Ook de verbinding Moorsele-Gullegem-Kortrijk verbetert. De lijnen 50a en 50b volgen vanaf Kortrijk Station hetzelfde traject via Heule en Gullegem tot Moorsele Standbeeld. Een rechtstreekse verbinding naar Lauwe valt dan weer weg. En wie van Moorsele naar Menen wil, rijdt nu over Wevelgem.