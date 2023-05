Valcke Prefab Beton stelt eerste snellader ter beschikking op as Ieper-Poperinge

Bestuurders van elektrische wagens kunnen voortaan hun voertuig opladen op de site van Valcke Prefab Beton in Vlamertinge. Het is de eerste openbare laadpaal op de as Ieper-Poperinge. De laadpalen worden gevoed met de energie van 4.000 zonnepanelen die begin 2023 op de site werden geplaatst.

Wie met een elektrische wagen rijdt, weet dit al langer. Wanneer je Ieper uitreed richting Poperinge, kreeg je steeds de waarschuwing dat er geen openbare laadpalen waren in de zone. Daar komt nu verandering in. Wie op weg is tussen Ieper en Poperinge kan ter hoogte van Vlamertinge de parking oprijden van Valcke Prefab Beton om daar te gaan snelladen met de zonne-energie van het bedrijf. De hele parking is nu uitgerust met slimme Smappee laadpalen en één snellader.

4.000 zonnepanelen

“De site werd begin 2023 met meer dan 4.000 zonnepanelen uitgerust”, zegt woordvoerder Olivia Vander Stichele van Valcke Prefab Beton. “Voor de installatie in Vlamertinge waren de bouw nodig van een nieuwe hoogspanningscabine en de aanleg van nieuwe bekabelingen in samenwerking met Fluvius.”

Duurzamere bedrijfsvoering

Zo blijft Valcke Prefab Beton investeren in groene energie in het kader van hun ambitieuze duurzaamheidsvisie. “Van productie tot uitvoering worden er inspanningen gedaan om energieverbruik in te perken en groener te maken”, vervolgt Olivia. “In 2022 werden alle lampen al vervangen door ledverlichting. Waterverbruik werd enkele jaren geleden al aan banden gelegd door een waterreservoir te bouwen van 7 miljoen liter dat alle regenwater en afvalwater van de site opvangt en filtert. Daardoor heeft het bedrijf geen impact heeft op de waterlopen of grondwaterstanden in de omgeving. Het groendak van het hoofdkantoor zorgt voor koeling in de zomer waardoor het gebouw op temperatuur blijft zonder airconditioning. Betonafval wordt gerecycleerd op de site. Met het betonpuin wordt gerecycleerd granulaat gemaakt voor de productie van allerlei soorten stortbeton. Ten slotte kan bij de productie van beton en stortbeton gekozen worden voor CO2-vriendelijkere cementvervangers en gerecycleerd granulaat.”

CO2-neutrale bedrijfsgebouwen

De ambitie van Valcke Prefab Beton is om voor 2025 CO2-neutrale gebouwen te kunnen aanbieden. “Kortom, duurzaamheid staat bij Valcke Prefab Beton meer dan ooit hoog op de agenda en is een strategische focus in de komende jaren. Ook de splinternieuwe site van zusterbedrijf Traconord in Steenvoorde wordt binnenkort voorzien van zonnepanelen. Het splinternieuw gebouw werd bovendien ook extra uitgerust met isolatie van 140 mm, wat boven de norm is. Een leuk extraatje is de natuurlijk aangelegde bloemweide rondom het gebouw. Met een warmtepomp en de opvang van regenwater voor hergebruik is de site optimaal uitgerust om te voldoen aan de ambitieuze doelstellingen die de groep voor ogen heeft”, besluit Olivia Vander Stichele. (TOGH)