Twee weekends aangepaste treindienst tussen Gent en Brugge door werken aan spoorlijn

Tijdens de weekends van 16 en 23 november voorziet spoorwegmaatschappij NMBS in een aangepaste treindienst en vervangbussen vanwege werken aan de hoofdspoorlijn tussen Gent en Brugge. Dat hebben de NMBS en spoornetbeheerder Infrabel woensdag aangekondigd in een gezamenlijk persbericht.

Tijdens de bewuste weekends in november werkt Infrabel voort aan de aanleg van het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge. In Aalter, Bellem en Beernem wordt er gewerkt aan de vernieuwing van de seininrichting, in Aalter en Oostkamp vinden er verscheidene spoorwerken plaats, tussen Oostkamp en Brugge vernieuwt Infrabel de bovenleiding.

De werken komen de capaciteit, veiligheid en stiptheid op de belangrijke spoorverbinding van en naar de kust ten goede, zowel voor het reizigers- als het goederenverkeer, luidt het.

Aangepast treinverkeer

Door de werken is het treinverkeer tussen de kust, Brugge en Gent aangepast. Tussen Brugge en Gent-Sint-Pieters rijden vervangbussen die stoppen in Aalter, Oostkamp, Beernem, Maria-Aalter, Aalter, Bellem, Hansbeke, Landegem en Drongen. Reizigers kunnen op vertoon van hun vervoersbewijs van de bussen gebruikmaken.

Wie rechtstreeks tussen Brugge en Gent reist, moet rekening houden met een extra reistijd van zowat 20 minuten, aangezien de treinen worden omgeleid.

De IC-trein van Antwerpen naar Oostende wordt beperkt tot Gent-Sint-Pieters, waar reizigers een andere trein kunnen nemen. Hetzelfde geldt voor de IC-trein van de luchthaven van Zaventem naar Knokke.

Reizigers wordt aangeraden voor vertrek de NMBS-app of -website te raadplegen.