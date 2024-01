Het treinverkeer tussen Brugge en Aalter is maandagochtend sinds 5.45 uur in beide richtingen onderbroken als gevolg van een persoonsaanrijding in Beernem. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De aanrijding gebeurde ter hoogte van de Hooiestraat.

“De treinen worden lokaal omgeleid en er worden ook vervangbussen ingelegd door de NMBS”, aldus Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. Hoelang de hinder nog zal duren, is nog niet duidelijk. (JVM/Belga)