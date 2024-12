TreinTramBus ziet problemen bij nieuwe dienstregeling kusttram en stadsbus in Oostende

TreinTramBus, de reizigersvereniging die opkomt voor beter openbaar vervoer, maakt zich zorgen over de nieuwe dienstregeling van de kusttram en de Oostendse stadsbussen. Ze vragen een dringende oplossing voor hiaten in de dienstregeling vanaf 6 januari bij de kusttram naar Knokke en het verbreken van de aansluiting met de trein voor sommige stadsbussen in Oostende.

“Toen de nieuwe dienstregeling een maand geleden in de planner kwam, merkten we meteen op dat er geen enkele kusttram meer vanuit Oostende richting Knokke zal rijden tussen 19.35 en 21.05 uur. Wie aankomt met de trein uit Antwerpen om 19.52 uur of die uit Brussel om 20.17 uur wordt dus geconfronteerd met ellenlange overstaptijden, terwijl bij de invoering van de basisbereikbaarheid, nu “Hoppin” genoemd, de kusttram werd voorgesteld als “de dragende as van het openbaar vervoer”, vertelt Henk Himpe, bestuurslid TreinTramBus en voorzitter van de werkgroep West-Vlaanderen.

Ook de inwoners van de wijk Nieuwe Konterdam in Oostende worden zwaar getroffen, volgens de reizigersvereniging. “De frequentie van lijn 3 naar Baanhof wordt, net als die van lijn 1 naar AZ Oostende Damiaan, teruggebracht naar een bus om de twintig minuten naar een bus om de dertig minuten, terwijl in de oorspronkelijke plannen een kwartierdienst was voorzien.”

Aansluiting trein

Maar het grote probleem ligt volgens TreinTramBus bij de aansluitingen aan het station. “Vroeger, toen de wijk bediend werd door lijn 50 uit Gistel, was er ook slechts een halfuurdienst, maar toen sloten de bussen goed aan op de treinen naar Brussel-Eupen en naar Antwerpen. Vanaf 6 januari zullen de treinen net weg zijn wanneer de stadsbus aan het station komt. Pendelaars, scholieren en toeristen moeten dan maar liefst 28 minuten aan het station wachten. Trein en bus om het half uur en toch overstaptijden van 28 minuten, dit is lachen met de reizigers”, merkt Henk Himpe op.

TreinTramBus wees De Lijn meteen op deze problemen, maar de vervoersmaatschappij biedt nog steeds geen oplossing aan. TreinTramBus heeft daarom nu de burgemeesters van de betrokken gemeenten en aan de voorzitters van de vervoerregioraad gevraagd om deze zaken met De Lijn te bespreken en aan te dringen op een oplossing. “6 januari is de start van het tweede trimester. We rekenen erop dat de scholieren en pendelaars dan niet in de steek gelaten worden”, besluit Himpe.

Overleg

Het stadsbestuur van Oostende is van plan om in overleg te gaan met De Lijn. “TreinTramBus geeft hier een belangrijk signaal, dat we ter harte nemen. In het stroomlijnen van de mobiliteit in Oostende is het openbaar vervoer een nodige schakel. En als Stadsbestuur willen we van echte basisbereikbaarheid effectief een punt maken. Nieuwe dienstregelingen kunnen een grote impact hebben op het dagelijkse leven van Oostendenaars en reizigers. Daar moeten we toch ook rekening mee proberen en kunnen houden. Net daarom dat we het als onze taak zien om hierover in gesprek te gaan met de vervoersmaatschappijen, in functie van een optimale dienstverlening voor onze inwoners en bezoekers”, licht schepen Judith Ooms toe.