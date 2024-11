Treintickets vanaf 1 februari 2025 duurder

De prijs voor treintickets zal vanaf 1 februari 2025 opnieuw stijgen. De Raad van Bestuur van NMBS heeft nieuwe tarieven goedgekeurd, die vanaf dat moment gelden. Zo meldt de spoorwegmaatschappij vrijdag. “Conform de bepalingen van het Openbaredienstcontract dat met de Belgische staat is gesloten, is de aanpassing gebaseerd op de evolutie van de consumptieprijsindex, die 2,91 procent bedraagt”, klinkt het in een persbericht.

Dat betekent dat de gereguleerde tarieven van de tickets (Standard, Recht op verhoogde tegemoetkoming, Senior en Youth) in tweede klas 2,91 procent meer zullen kosten. De tarieven van de abonnementen (Standard, Flex, Halftijds en Student) zullen met 3,03 procent stijgen.

Ook de prijs van de vervoerbewijzen met niet-gereguleerde tarieven (zoals het Weekend Ticket, de Local Multi, Youth Multi, Standard Multi) en de tarieven van de NMBS-parkings worden geïndexeerd (+2,91 procent). Het NMBS-gedeelte van de intermodale abonnementen met niet-gereguleerd tarief (zoals City Pass, Unlimited Abonnement) volgt dezelfde evolutie als de andere abonnementen.

De maandvariant van de ‘Youth Holidays’, een product voor jongeren tijdens de schoolvakanties, zal voortaan verkrijgbaar zijn voor 39 euro (nu aan 35 euro). De weekvariant voor 19 euro (nu voor 18 euro).