Treinen kunnen weer rijden tussen Poperinge en Ieper na aanrijding op overweg in Ieper

Het treinverkeer tussen Poperinge en Ieper is dinsdag rond 16.30 uur hervat, ruim twee uur nadat het was stilgelegd na een aanrijding op een overweg in Ieper. Dat heeft spoornetbeheerder Infrabel gemeld.

“De toestand op de lijn Ieper-Poperinge is sinds 16.30 uur normaal”, aldus Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken.

Reizigers konden met hun treinticket een bus van openbaarvervoermaatschappij De Lijn nemen tussen Ieper en Poperinge (buslijn 92), zegt spoorwegmaatschappij NMBS op X (het vroegere Twitter).

🚆 Door een aanrijding op de sporen in Ieper is er hinder tussen Kortrijk en Poperinge.



⚠️ Het treinverkeer is momenteel onderbroken tussen Poperinge en Ieper.



ℹ️ Met jouw treinticket mag je een bus van De Lijn (92) nemen tussen Ieper en Poperinge. #NMBS pic.twitter.com/MRkcfE681G — NMBS (@NMBS) January 23, 2024



