Toch nog extra vrijwilligers voor Responsible Young Drivers

Dertig Responsible Young Drivers zullen tijdens oudejaarsavond er mee voor zorgen dat feestvierders uit Vlaanderen veilig thuis geraken. In Roeselare legden donderdagmiddag nog twee extra chauffeurs hun rijtest af. “Doordat we de leeftijdsgrens hebben verhoogd naar 35 hebben we toch nog extra vrijwilligers gevonden.”

Twee weken geleden vond in Roeselare de nationale rijtest voor de Responsible Young Drivers plaats. Slechts drie vrijwilligers meldden zich toe aan. “Ondertussen hebben we de maximumleeftijd verhoogd van 29 naar 35. Daardoor hebben we toch nog extra vrijwilligers gevonden. 30 in totaal in Vlaanderen. Dat aantal is gelijklopend met de voorbije jaren”, aldus verantwoordelijke Lies Teck.

Voor de derde keer

In Roeselare vond donderdagmiddag nog de regionale rijtest plaats. Twee nieuwe vrijwilligers meldden zich aan. Al is het voor Matthijs Missiaen (27) uit Alveringem niet meer nieuw. “Het is reeds de derde keer dat ik tijdens de overgang van oud naar nieuw mensen op een veilige manier thuis breng. Ik vind het leuk. Je leert nieuwe mensen kennen en de sfeer zit er altijd wel goed in. Wanneer ik ergens aankom krijg ik vaak hetzelfde grapje te horen: “Moet je ook een pintje hebben.”

Oproep

Voor Louise Vancraeynest (20) uit Heule wordt het wel haar vuurdoop. “Via de media zag ik de oproep van de Responsible Young Drivers in hun zoektocht naar nieuwe vrijwilligers. Ik help graag mensen, dus het leek me dan ook leuk om dit eens te doen.” Louise heeft al twee jaar haar rijbewijs op zak en slaagde donderdag ook vlot in haar rijtest. Wie zich geroepen voelt om ook als Responsible Young Driver de baan op te gaan op oudejaarsavond kan zich nog steeds aanmelden. De komende dagen staat er nog één rijtest, in Meise, in gepland.