Tijdelijk geen bushalte aan Oudenaardsesteenweg

Op 27 november is het na een heuse tijd zo ver: de verbindingsweg over de site van de Sint-Paulusschool campus Sint-Jan Berchmans wordt opengesteld voor het publiek. Het is een nieuw weggetje, dat door de nieuwbouw van de middelbare school de Oudenaardsesteenweg en de Kasteelstraat met elkaar verbindt. Deze straat wordt ook de corridor genoemd. Dit draagt enkele gevolgen in zich, waaronder eentje met betrekking tot het bushokje dat zich aan de Oudenaardsesteenweg bevindt. Het bushokje staat net ter hoogte van de toegang tot de corridor. Dit bushokje zal voor een tijdje verdwijnen. Dit totdat het Vlaams Gewest een nieuwe bushalte realiseert. Deze nieuwe bushalte komt een 20-tal meter verder dan de huidige halte. (ML/gf)