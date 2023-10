Taxi’s nog steeds niet welkom aan het station

Er komt geen wijziging in de regels voor taxi’s op het Stationsplein: ze blijven er niet welkom. Vanaf 2024 zouden er wel vier plaatsen komen aan de Oesterbankstraat. “Taxi’s mogen niet tot aan het station rijden om mensen af te zetten of op te pikken. Dat betekent concreet dat mensen met koffers moeten zeulen van aan het station tot aan de Vindictivelaan”, zo stelde gemeenteraadslid Vanessa Vens (Vooruit).

Boete

Een mening die trouwens door menig taxichauffeur wordt gedeeld. “We zouden graag tot daar rijden, maar mogen het Stationsplein niet op. Wie dat wel doet, krijgt een boete en dat is het doorrijden niet waard”, aldus een taxichauffeur. Vens vroeg enkele plaatsen te voorzien in de onmiddellijke omgeving van het station en de perrons en desnoods op de parking van de bussen. Reddy De Mey (Vlaams Belang) wees er op dat er zelfs geen aanduiding is over de locatie van de taxi’s. Het was niet de schepen Hina Bhatti (Open VLD en bevoegd voor taxi’s) die antwoordde, maar Mobiliteitsschepen Björn Anseeuw (N-VA): “Mensen kunnen nu al afgezet worden in het station. Dan moeten ze via de stationsparking de passerelle en lift nemen en zijn ze meteen op de perrons. Volgend jaar wordt de omgeving van de Sky Tower afgewerkt en dan zullen ook vier ruime taxistandplaatsen voorzien worden aan de zijkant in de Oesterbankstraat.” (EFO)