Steenstraat in Brugge wordt deze zomer als test elke namiddag autovrij

Bij wijze van test wil burgemeester Dirk De fauw (CD&V) van 15 juli tot eind augustus de Steenstraat in Brugge autovrij maken van 13 tot 18 uur. “Ik voel dat er hiervoor een draagvlak is bij de Bruggelingen.”

Dirk De fauw (CD&V) verklaarde dit tijdens de Brugse gemeenteraad dinsdagavond, toen gemeenteraadslid Nele Caus (N-VA) kritiek uitte op de inrichting van maar liefst 90 straten tot fietsstraten. Ze vreest dat de invoering van deze maatregel het debat over een slimme autlouwe stadskern zal vertroebelen: “Er kan nogal wat ergernis ontstaan, zo’n project vraagt om een proefperiode en evaluatie, zodat er voldoende draagvlak is. Zijn al die extra verkeersborden geen smet op ons Unesco weredlerfgoed?”

Wijkmobiliteitsplan

Volgens de Brugse burgemeester werd in Christus Koning een wijkmobiliteitsplan samen met de bevolking opgesteld, er was geen enkel bezwaar tegen de inrichting van een fietszone. “Wat de binnenstad betreft, opteerden we ervoor om de poortstraten niet tot fietsstraten om te vormen, want daar is geen draagvlak voor. We opteerden enkel voor de zone binnen de oudste omwalling.”

Om te vermijden dat de Unesco-zone ontsierd wordt door 220 verkeersborden, heeft de burgemeester een truc gevonden : “In de dooier van Brugge, het oudste gedeelte, wordt de tonnagebeperking voor vrachtwagens opgeheven. Zo kunnen we een nieuwe fietszone instellen. Maar omdat die het ei van Brugge niet binnen mogen, is dat geen probleem. Ik ben ervan overtuigd dat de bevolking de nieuwe fietsstraten zal aanvaarden”, aldus Dirk De fauw.

Wat de autovrije Steenstraat betreft, deze maatregel geldt nu al op zaterdag en zondag. Vanaf 15 juli elke dag. “Zo ontlasten we onze Brugse Markt ook van elke autoverkeer. De Katelijnestraat is door werken aan de Mariabrug nu al zo lang afgesloten voor autoverkeer, ik hoor daar niks negatiefs over bij de handelaars”, besluit de Brugse burgemeester.