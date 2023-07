Staden breidt zones 30 in dorpskernen uit: “Vermindering van de rijsnelheid kan aantal verkeersslachtoffers drastisch verminderen”

In de dorpskernen van Staden, Westrozebeke, Oostnieuwkerke en de Vijfwegen breiden de zones 30 vanaf 1 september gevoelig uit. “Een volgende stap in het verhogen van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in onze gemeente”, aldus schepen van Mobiliteit Geert Moerkerke (Open VLD).

Het gemeentebestuur van Staden merkt dat er nog te vaak veel te snel gereden wordt in de dorpscentra en in de wijken. “Wanneer de politie hier snelheidscontroles houdt, zien we dat er toch heel veel bestuurders te snel rijden. Wij streven echter naar een verkeersveilige en leefbare gemeente”, aldus schepen van Mobiliteit Geert Moerkerke (Open VLD).

Het gemeentebestuur besliste om vanaf 1 september de zone 30 in de verschillende dorpscentra gevoelig uit te breiden. “Dat doen we zowel in Staden als in Oostnieuwkerke, Westrozebeke en op de Vijfwegen. Een vermindering van de rijsnelheid kan het aantal verkeersslachtoffers drastisch verminderen.”

Zwaar verkeer

De voorbije jaren ergerde het gemeentebestuur zich ook aan het zwaar verkeer dat massaal door Staden rijdt. “Soms zelf tot 800 voertuigen per dag. Met de uitbreiding van de zone dertig hopen we ook het vrachtverkeer te ontraden om door het centrum van onze gemeente te rijden.”

In het centrum van Staden zal de handhaving gebeuren met trajectcontrole met vaste camera’s. “Die trajectcontrole komt er pas volgend jaar langs de N36 en in de Bruggestraat. Op die manier kan men de nieuwe zone 30 toch al wat gewoon worden”, aldus de schepen. Op andere plaatsen volgen controles met mobiele camera’s.

Vooraankondigingen

De uitbreidingen van de zone 30 zijn te raadplegen op www.staden.be/zone30. “Het gaat niet over de volledige bebouwde kom, maar wel de gebieden waar veel zachte weggebruikers en doorgaand verkeer elkaar ontmoeten.”

De nieuwe snelheidsbeperking zal ter plaatse duidelijk aangegeven worden met officiële wegborden. In aanloop naar 1 september plaatste de technische dienst nu al op de invalswegen vooraankondigingen van de nieuwe verkeersmaatregel. Met het invoeren van de uitgebreide zone 30 is Staden nu ook officieel lid van de Coalitie van 30 waarbij verschillende steden en gemeenten aangeven in te willen zetten op een veilige en leefbare bebouwde kom.