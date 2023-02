Staden biedt publieke deelauto’s aan

Sinds donderdag vind je in Staden en de deelgemeenten Oostnieuwkerke en Westrozebeke publieke deelwagens. De gemeente slaat daarvoor de handen in elkaar met autodeelplatform Claus2you. Geïnteresseerden kunnen de auto’s reserveren. Ook de gemeente gaat van de deelwagens gebruik maken.

“De deelauto’s kunnen vanaf vandaag gebruikt worden”, weet milieuschepen Chris Verhaeghe (Open VLD).

Goed voor je portemonnee

“Het is handig om een auto te gebruiken op het moment dat je er eentje nodig hebt. Gedaan met de rompslomp die komt kijken bij een eigen wagen. Wie dat wenst heeft nu een wagen ter beschikking wanneer hij of zij er een nodig heeft. We helpen ook mensen op weg die geen tweede auto willen of kunnen hebben.”

“Dat is evenwel niet de enige drijfveer voor het lanceren van de deelauto’s. Een deelwagen is immers niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Uit onderzoek blijkt dat door het autodelen het aantal gereden kilometers daalt. Wie minder gaat rijden, vermindert ook zijn impact op het fijn stof en de opstapeling van broeikasgassen.”

Geen instap- of abonnementskosten

“Samen met Claus2you bieden we drie deelwagens aan”, gaat de schepen verder. “Een Fiat Doblo met twee zitplaatsen en twee Fiats 500 met vier zitplaatsen. Gebruikers kunnen de wagens vinden op de parking van het AC/DC in de Hospitaalstraat 3 in Staden, aan woon-zorgcentrum De Oever in de Meulebroekenlaan 11 in Oostnieuwkerke en ter hoogte van de Ommegang Noord 35 in Westrozebeke.”

Het autodeelplatform Claus2you moet het autodelen gemakkelijk en betaalbaar maken. “Je betaalt geen waarborg en er zijn geen instap- of abonnementskosten. Er dient enkel te worden betaald voor de gereserveerde tijd en de gereden kilometers. Het principe is eenvoudig.”

“Je registreert je via www.claus2you.be of downloadt de app Claus2you. Je laadt een rijtegoed op via Payconiq of via overschrijving. Je reserveert daarna de gekozen deelauto. De auto open je met de app. Na de rit parkeer je de auto terug op zijn standplaats.”

Dienstwagen

“Ook onze diensten gaan gebruik maken van de deelwagens”, vult burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) aan.

“We zouden een nieuwe dienstwagen aankopen waarvoor een budget van 35.000 euro voorzien was, maar gaan nu dus beroep doen op de deelwagens. Op die manier hebben we dus ook een mooi bedrag kunnen uitsparen.”

Infomoment

Op zaterdag 25 februari geeft de gemeente tussen 10 en 12 uur een woordje uitleg bij het gebruik van de deelwagens aan woon-zorgcentrum De Oever in de Meulebroekenlaan 11 in Oostnieuwkerke. Er dient vooraf ingeschreven te worden via www.staden.be/autodelen. Daar is ook alle info over het nieuwe autodeelplatform te vinden. Inwoners die zich in maart registreren voor het autodelen krijgen automatisch 15 euro rijtegoed.