Stad Roeselare wil dat tegen 2030 de helft van de bushaltes toegankelijk is

De stad wil dat tegen 2030 de helft van alle bushaltes op Roeselaars grondgebied toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Oppositieraadslid Koenraad Cracco (Vlaams Belang) kaartte op de gemeenteraad de toegankelijkheid van de Roeselaarse bushaltes aan. “Roeselare krijgt niet zo’n beste punten wat betreft de toegankelijkheid van bushaltes voor mensen met een beperking. Dit blijkt een enquête afgenomen door een dagblad en gepubliceerd in december vorig jaar.” In totaal telt Roeselare 184 bushaltes waarvan er 101 niet toegankelijk zijn voor personen met een mobiele beperking. 122 haltes zijn ontoegankelijk voor blinden of slechtzienden. “Het is belangrijk dat de stad maatregelen treft”, vindt Cracco. Piet Delrue (Lokaal Liberaal) zegt dat de stad momenteel een plan uitwerkt om de bushaltes toegankelijker te maken. “We hebben inmiddels 85 bushaltes gescreend. Op basis van die screening is een lijst gemaakt met de maatregelen per halte. Elk jaar willen we enkele haltes aanpakken. Vaak gaat het om beperkte ingrepen, maar soms zullen ook grotere nodig zijn. Bedoeling is dat tegen 2030 de helft van de haltes toegankelijk is. Honderd procent zal nooit lukken. We moeten ook rekening houden met bijvoorbeeld garages en opritten. Niet alle bushaltes bevinden zich ook langs een weg die van de stad is.”