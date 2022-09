Stad Kortrijk fietst 1 miljoen kilometer bij elkaar

Vrijdag 16 september wordt het startschot gegeven voor de ‘Week van de Mobiliteit’. Die zet elk jaar duurzame mobiliteit in de kijker. Stad Kortrijk stond even stil bij het aantal verplaatsingen die medewerkers van en naar het werk maakten. Vorig jaar werd zo bijna 1 miljoen kilometer aan woon-werkverkeer bij elkaar gefietst.

Op vandaag gebruiken 980 medewerkers van de 1.880 werknemers op regelmatige basis de fiets om zich van en naar het werk te verplaatsen. Dat is ruim meer dan de helft. Vorig jaar, in 2021, waren dit er nog 700. Een aanzienlijke stijging dus in 2022. Vorig jaar werd in totaal bijna 1 miljoen kilometer samen gereden aan woon-werkverplaatsingen. Dat aantal zal dit jaar nog een stuk hoger liggen. Daarnaast zijn er ook 168 mensen die kiezen voor het openbaar vervoer om naar het werk te komen. Als fietsstad wil Kortrijk het goede voorbeeld geven. “We stimuleren onze medewerkers om zowel voor dienstverplaatsingen als voor woon-werkverkeer te kiezen voor de fiets. Dat heeft immers alleen maar voordelen. Het is gezond, goedkoop en goed voor onze planeet”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Kortrijk Fietst.

Elektrische fiets

Stad Kortrijk stimuleert niet enkel medewerkers om zich duurzaam te verplaatsen, maar helpt ook actief mogelijke drempels die dit verhinderen weg te werken. Zo kocht ze onlangs een speciaal aangepaste elektrische fiets voor Sport en JC Tranzit-medewerker Jasper Balcaen. Als baby kreeg Jasper een hersenbloeding in de baarmoeder. Daardoor moet hij de rechterkant van zijn lichaam heel bewust aansturen om de bewegingen te maken die hij wil. Jasper woont in Nazareth en komt bijna dagelijks met de elektrische fiets en de trein naar Kortrijk. “Omdat ik in beweging constant moet nadenken om mijn rechterkant te activeren, zijn verplaatsingen soms fysiek én mentaal vermoeiend. Mijn elektrische fiets op maat schakelt nu automatisch tussen versnellingen en heeft een brede pedaal met bandje en antislip-laag. Allemaal zaken die de kans dat ik ineens met mijn neus over het asfalt ga schuiven, fel verminderen.”