Spoorverkeer verstoord en technische problemen bij NMBS

Het spoorverkeer is vrijdagochtend verstoord op het gehele netwerk door winterse omstandigheden, meldt spoorwegmaatschappij NMBS online. Vertragingen en afgeschafte treinen zijn mogelijk, klinkt het. Bovendien is het informatiesysteem over werkzaamheden en storingen tijdelijk niet beschikbaar.

“De app en de website zijn momenteel getroffen door technische problemen. Onze teams analyseren zoals steeds de oorzaak en werken zo snel mogelijk aan een oplossing”, zegt woordvoerder Vincent Bayer. “We raden reizigers aan om aandachtig te blijven voor aankondigingen in het station en op de informatieborden.”