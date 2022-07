Snellaadstation voor elektrische wagens tegen eind dit jaar naast parking van AZ Delta

Tegen het najaar komt er pal naast de E403 en ter hoogte van AZ Delta een snellaadstation voor elektrische wagens. Het Nederlandse bedrijf Fastned laat het station bouwen. In eerste instantie zullen er acht wagens tegelijk kunnen laden, op termijn allicht het dubbele.

In West-Vlaanderen zijn er al snellaadstations van Fastned op de luchthaven in Oostende en op R.Plaza (langs de Rijksweg) in Roeselare. Het derde station komt ook in Roeselare, maar is van een ander type dat aan R.Plaza waar ondertussen al Albert Heijn een vestiging heeft, er een apotheek is en straks ook een hotel en kantoren. “Aan R.Plaza kun je auto laden voor een half uur of een uurtje. Ideaal als je bent gaan shoppen in een van de winkels. Het gaat ook om een snellaadstation, maar van een ander type. Aan een gewoon laadstation moet je je wagen al gauw tien uur laten laden. Bij ons nieuwe station aan de E403 zul je in een kwartier een vermogen van 300 kW kunnen laden. Het hangt van je type auto af hoever je daar mee kunt rijden, maar je kan er alvast langere afstanden mee overbruggen”, zegt Caro de Brouwer, Country Manager België voor Fastned.

“In totaal hebben we al 210 snellaadstation in zes landen”

Fastned is een bedrijf met hoofdkwartier in Nederland, maar dat ondertussen al in zes landen actief is. “Om verder te blijven groeien kijken we naar Europa”, zegt Caro de Brouwer. “In totaal hebben we nu al 210 snellaadstations in Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. In België zijn dat er ondertussen 13.”

De ligging nabij het afrittencomplex van de E403 is natuurlijk een troef voor het snellaadstation.

Het was WVI, de West-Vlaamse Intercommunale, die een overeenkomst bereikte voor de bouw van vijf snellaadstations op bedrijventerreinen in de provincie. In Roeselare komt het station op bedrijventerrein Nieuwe Abele Zuid. “Er zijn ook plannen om in Oostende in de nabijheid van de Plassendalebrug een station te realiseren.”

De grondwerken door Stadsbader zijn al gestart. Op de achtergrond herken je AZ Delta.

In Roeselare, op de hoek van de Kwadestraat en de Deltalaan en aan de zuidelijke kant van de Rijksweg zijn de grondwerken door aannemer Stadsbader nu al gestart. Het optrekken van het laadstation zelf neemt slechts acht weken in beslag, maar is ook wachten op een hoogspanningscabine. “Er zijn nu al wat voorbereidende werken gedaan, maar het is nu bouwverlof. In augustus gaan de werken verder. Een station zelf kunnen we snel optrekken, we hebben 210 keer ervaring…”

In eerste instantie zullen er acht laadpunten zijn, dat kan op termijn verdubbeld worden. “We hanteren ook de gangbare tarieven voor snelladen. Er zijn ook abonnementsformules mogelijk.”