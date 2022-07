Snellaadstation voor elektrische wagens komt aan AZ Delta: “In kwartier auto opgeladen”

Vlakbij AZ Delta en het op- en afrittencomplex van de E403 in Rumbeke, zijn de voorbereidende werken gestart aan de bouw van een snellaadstation voor elektrische wagens. “Een interessante plek waar we ook nog kunnen uitbreiden van acht naar zestien laadpunten”, zegt Caro de Brouwer, verantwoordelijke België van Fastned dat in samenwerking met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) het station bouwt.

Dit najaar opent Fastned, een van de grootste aanbieders van snellaadstations in ons land, een laadstation voor elektrische auto’s in Roeselare. Dat gebeurt vlakbij het op- en afrittencomplex van de E403 aan AZ Delta. “Een ideale locatie, zo vlakbij de snelweg. Op die manier moeten de vele wagens op de snelweg niet ver omrijden om de batterijen op te laden”, zegt Caro de Brouwer van Fastned.

Met het nieuwe oplaadstation mikken we vooral op snelheid

In eerste instantie worden er acht oplaadpunten voorzien op het 1.500 vierkante meter grote station. “Maar indien we merken dat het nodig is, kunnen we uitbreiden naar zestien oplaadpunten. Het Roeselaarse snellaadstation wordt dan een van de grootste van het land.”

Mikken op snelheid

Fastned heeft vandaag oplaadpunten op dertien locaties in Vlaanderen. Zo is er ook een vlakbij de luchthaven in Oostende, maar ook aan R-Plaza, het winkel- en kantorencentrum op wandelafstand van de toekomstige locatie, kunnen gebruikers van een elektrische wagens al laden. “Maar daar richten we ons vooral op mensen die er komen winkelen en wat meer tijd hebben. Met het nieuwe oplaadstation mikken we vooral op snelheid”, zegt De Brouwer. “De laders zullen tot 300 kW kunnen leveren waardoor het mogelijk wordt om op een kwartier tijd de batterijen op te laden.”

Hoogspanningscabine

Net voor het bouwverlof zijn de voorbereidende werken gestart, bedoeling is om in het najaar het oplaadstation al te kunnen openen. Zo moet er onder andere nog een hoogspanningscabine gebouwd worden. Om het project te realiseren werkt Fastned samen met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). “In de regio Roeselare zijn er momenteel geen verdere plannen om nog dergelijke projecten te realiseren. Wel zijn er al voorbereidingen gestart voor een oplaadstation in Oudenburg en zit een dergelijk initiatief ook in Jabbeke in de pijplijn”, zegt De Brouwer.