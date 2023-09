Slijpebrug acht weken lang niet toegankelijk door grote onderhoudswerken

In opdracht van de Vlaamse Waterweg zijn deze week grote onderhoudswerken gestart aan de Slijpebrug in Middelkerke.

Het gaat niet enkel om structureel onderhoud van de brug, maar er worden ook nieuwe pompen geplaatst die er voor moeten zorgen dat het verkeer minder lang voor de brug moet wachten als deze opengaat voor het scheepverkeer. De onderhoudswerken zullen duren tot en met 27 oktober, nadien wordt nog een week voorzien voor het plaatsen van nieuwe hydraulische pompen.

Nieuwe pompen

Er komt een nieuw wegdek, de leuningen worden vernieuwd en er komt een nieuwe verflaag. Ook de dukdalven worden opgefrist. Het vele wachten aan Slijpebrug als die geopend is, zorgt al jaren voor wrevel bij automobilisten die naar of van Middelkerke rijden. In de toekomst komt daar verandering in, maar in afwachting van de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg met vaste brug worden de bestaande pompen van de brugmotor vervangen door nieuwe een snellere pompen. Deze nieuwe pompen zullen er voor zorgen dat de brug zo’n 100 seconden sneller op en neer gaan. Dat zal uiteraard gevolgen hebben voor het verkeer dat minder lang zal moeten aanschuiven.

Omleidingen

De nieuwe pompen zullen worden geplaatst in november, een exacte datum wordt nog meegedeeld. Het jaagpad blijft toegankelijk voor fietsers, maar zij zullen ter hoogte van de oversteek een kleine omleiding moeten maken. De nodige signalisatie is aangebracht en er zijn omleidingen voorzien via de vernieuwde Slijpesteenweg tussen Slijpe en Leffinge. Het zwaar verkeer wordt omgeleid via de afritten van Nieuwpoort en Gistel.