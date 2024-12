Sint-Jorisstraat in Wervik is als schoolstraat afgesloten met een slagboom en beugel

Sedert maandagmorgen is de Sint-Jorisstraat in Wervik als schoolstraat op het kruispunt met de Koestraat afgesloten met een slagboom en aan de overkant een verkeersbeugel. In het midden is er een doorgang voor fietsers die de school langs de achterkant in een straat met éénrichtingsverkeer verlaten. “Hiermee zetten we een belangrijke stap in de verdere verkeersveiligheid rondom vrije basisschool de Graankorrel”, zegt schepen van Mobiliteit Tom Durnez (CD&V).

“Die slagboom en verkeersbeugel zijn het slotstuk in de aanpassing van de Sint Jorisstraat naar een verkeersveilige schoolstraat.” Een paar weken geleden plaatsten medewerkers van de technische dienst de langverwachte octopuspalen. Nu is de infrastructuur volledig operationeel en werden de tijdelijke nadars weggehaald.

De slagboom wordt uit de opvallende oranje-paarse octopuspaal getrokken. “Deze slagboom wordt bij het begin en einde van de schooldag geopend door gemachtigd opzichters, de politie of de school zelf”, aldus de bevoegde schepen. “De beugel staat in het verlengde van het voetpad en wordt eveneens met een sleutel geopend en gesloten. Tijdens de start- en einduren van de schooldag wordt de beugel over de straat gespannen.”

Deze nieuwe infrastructuur vervangt de dagelijkse opstelling van nadars, wat niet alleen efficiënter is maar ook een vaste en duidelijk herkenbare inrichting biedt voor alle weggebruikers.

De slagboom en verkeersbeugel werden eerder door de stad Wervik aangekondigd voor de start van het nieuwe schooljaar begin september. “Maar het bleef wachten op de levering”, geeft Tom Durnez als uitleg.