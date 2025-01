Shopping Tielt en stadsbestuur tevreden over ‘Shop & Go’-parkeersysteem

Het nieuwe Shop & Go-parkeersysteem, dat vier maanden geleden ingevoerd werd in hartje Tielt, lijkt vruchten af te werpen. Zowel bevoegd schepen Grietje Goossens (Iedereen Telt) als Pieter Breyne van handelaarscollectief Shopping Tielt evalueren het systeem gunstig. Sommige Tieltenaars zijn vragende partij voor een uitbreiding van de parkeertijd, maar dat is niet meteen aan de orde.

In september 2024 werden 49 bestaande, betalende parkeerplaatsen in de Kortrijkstraat, Bruggestraat, Ieperstraat en Rameplein omgevormd tot Shop & Go-parkeerplaatsen. Die registreren automatisch hoe lang je geparkeerd staat. Als dat langer dan een half uur is, wordt een parkeerwachter verwittigd, die dan ter plaatse een retributie van 20 euro komt uitschrijven. Een parkeerschijf leggen of een parkeerticket halen is zo niet meer nodig, maar na een half uur moet je dus wel weg zijn.

Niet alle handelaars waren er even enthousiast over, terwijl sommige inwoners vinden dat een half uur parkeertijd niet lang genoeg is, maar volgens schepen Grietje Goossens, die vorige week nog samen zat met de handelaar over het systeem, is een aanpassing niet aan de orde. “De duur verlengen gaan we niet doen. Voor een korte boodschap is een half uur per slot van rekening voldoende. En wie wat langer wil parkeren, kan dat nog altijd gratis op de nabijgelegen parking van de collegesite. Anderzijds is er ook heel bewust voor gekozen om de tijd over de middag (van 12 uur tot 13.30 uur- red.) niet mee te rekenen in de parkeerduur. Zo bieden we mensen de tijd om rustig een hapje te eten bij de Tieltse horecazaken.”

Laad- en loszones respecteren

“In het algemeen kunnen we stellen dat het systeem positief onthaald werd, zowel door de klanten als door de handelaars”, zegt Pieter Breyne van handelaarscollectief Shopping Tielt. “Er is altijd plaats. En dat effect was precies de bedoeling. De parkeerduur optrekken naar pakweg een uur lijkt me geen goed idee, want dan dreig je dat effect weer teniet te doen. Akkoord, als je pakweg je nagels wil laten doen of de kapper wil bezoeken is een half uur misschien niet genoeg, maar dan is er de parking aan de collegesite. Anderzijds merken we wel dat niet iedereen de nieuwe laad- en loszones respecteert. Die zijn louter bestemd voor leveranciers en daar mogen op geen enkel moment wagens parkeren. Sommige zaken worden ‘s nachts geleverd, dus dat verbod geldt ook buiten de uren van de Shop & Go-regeling.”

In verband met de regeling over de middag geven we nog mee dat de sensoren de parkeertijd tussen 12 en 13.30 uur niet alleen niet mee tellen, ze beginnen ook weer vanaf nul te tellen vanaf 13.30 uur. Concreet betekent dat dat je – in het meest extreme scenario’s – tussen 11.30 uur en 14 uur aan een stuk op dezelfde plaats kunt blijven staan zonder boete. (SV)