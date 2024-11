Senioren protesteren tegen duurdere NMBS-tarieven met actie op stationsplein

Vanaf 2025 voert NMBS een nieuw tariefplan in. Zo verdwijnt onder meer het seniorenticket tijdens de daluren. Verschillende seniorenverenigingen bundelden dinsdag de krachten en verzamelden op het stationsplein in Oostende om actie te voeren.

Vanaf volgend jaar kunnen 65-plussers niet langer een treinticket kopen tegen een vaste prijs van 8,3 euro voor een heen- en terugrit tijdens de daluren. In ruil krijgen zij een korting van 40 procent op de normale ticketprijs, ongeacht tijdstip of afstand. Op bepaalde kortere ritten zal dit goedkoper zijn, maar op de lange afstanden, zoals pakweg tussen Oostende en Antwerpen wordt een ticket drie keer duurder, zo berekenden de seniorenverenigingen.

“Vooral mensen met een klein pensioen worden de dupe”, klinkt het bij de Vlaamse ouderenorganisaties ABVV Senioren, Vief, Gosa (Grootouders binnen de Gezinsbond), CD&V Senioren, NEOS en de Vlaamse Ouderenraad. Zij verzamelden samen met de Verenigde Supporters van het Openbaar Vervoer (VSOV) op dinsdag op het stationsplein in Oostende voor een actie tegen “de ondoordachte en ingewikkelde tariefplannen van de NMBS.”

Auto weg

Onder meer een groep van Okra De Panne zakte naar Oostende af om hun ongenoegen te uiten. “Wij trekken met onze cultuurgroep elke maand op uitstap met de trein. Wij vertrekken vanuit De Panne, een uithoek van het land waardoor we vaak een lange treinrit voor de boeg hebben. Met het seniorenticket nu is dat weliswaar haalbaar. In het nieuwe systeem zal dat een pak meer geld kosten. Dat is niet eerlijk. We hebben gans ons leven hard gewerkt en nu worden we gestraft”, vertelt Anneke Bo. “Ik heb het geval dat ze daar in Brussel in een ivoren toren leven en niet weten hoe wij leven. Veel oudere mensen doen hun auto weg en nemen in de plaats de trein. Zij worden daar nu voor gestraft. Ze zouden beter de auto’s afnemen van de ministers”, klinkt het strijdvaardig. Ook Moke Schoofs is bang dat de maandelijkse uitstappen onbetaalbaar worden. “Wij reizen nooit op drukke momenten, maar in de daluren. Ze hebben geen last van ons.”

De Openbaarvervoersupporters wijzen dinsdag ook op het verdwijnen van steeds meer loketten en personeel in de stations. “Dat verhoogt het onveiligheidsgevoel, vooral ’s avonds. Dat schrikt ouderen af om met de trein op stap te gaan.”

Complex

Volgens Okra is het nieuwe systeem een complex systeem dat aan de reiziger geen enkele garantie geeft dat hij automatisch het goedkoopste tarief aangeboden krijgt. “Bovendien wordt de ticketprijs voor lange trajecten beduidend duurder. Voor sommige trajecten kan de meerprijs oplopen tot wel 300 procent. Dat is onaanvaardbaar. Het is des te jammer dat de NMBS een tegenvoorstel van de ouderenorganisaties heeft weggezet als te duur en weinig realistisch. In dit voorstel was nochtans een link gelegd naar een gecombineerd systeem met de andere aanbieders van openbaar vervoer (De Lijn, MIVB, Tec). Wij eisen dan ook dat de NMBS het seniorentarief behoudt en het voorstel van de ouderenorganisaties ernstig neemt.”

Volgens de NMBS zelf heeft het nieuwe systeem wel degelijk enkele voordelen voor senioren. “Het is zo dat NMBS in de loop van volgend jaar een nieuw tarievengamma wil lanceren, één waarmee we de trein aantrekkelijker willen maken, óók voor de senioren. Dit maakt deel uit van het Openbaredienstcontract dat we hebben afgesloten met de overheid, en dat ons voor de periode 2023-2032 een aantal doelstellingen oplegt”, licht woordvoerder Dimitri Temmerman toe.

Goedkoper

“Dankzij het nieuwe gamma zullen de senioren, maar ook jongeren, in tegenstelling tot nu áltijd voordeliger met de trein reizen. Met het nieuwe gamma zal voor ouderen ook voordeliger zijn om korte afstanden af te leggen met de trein of om te reizen tijdens de spits. Met het nieuwe gamma willen we onze reizigers ook stimuleren om vaker de trein te nemen, en vaker te kiezen voor de trein tijdens de daluren. Daarvoor lanceren we een soort getrouwheidskaart. Met die kaart krijgen reizigers tijdens de daluren een bijkomende korting. Voor jongeren en senioren komt die korting bovenop de korting van 40% die sowieso al zullen krijgen. De concrete modaliteiten van dit nieuwe gamma worden nog verder uitgewerkt.”