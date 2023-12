Schade aan Conzettbrug in Brugge valt beter mee dan gevreesd

Het brugdek van de Conzettbrug over de Coupure viel op donderdagnamiddag 21 december in het water. Het incident gebeurde bij het ophalen van de brug. Er bevond zich niemand op of onder de brug, er is enkel materiële schade. Die zou beter meevallen dan aanvankelijk gevreesd werd. Het demonteren van der brug is wellicht niet nodig.

Op de Facebook-pagina van de Politie Brugge, die met een foto de ingezakte Conzettbrug toonde, regent het vrolijke reacties over de nieuwe bruggenmiserie in Brugge.

Het is niet de eerste keer dat de Conzettbrug gebreken vertoont. In 2005 haperde het ophaalmechanisme van de brug, die in 2019 al een tweede opknapbeurt kreeg.

Voor de vele voetgangers en fietsers die de Brugse Vesten gebruiken heeft de politie een omleiding van 300 meter via de Scharebrug ingesteld.

Plezierhaven

Volgens Geert Weymeis, regionaal communicatieverantwoordelijke bij De Vlaamse Waterweg, viel het brugdek in het water en op de landhoofden: “Onze diensten hebben al een aannemer aangesteld om de het brugdek uit het water te halen. De plezierhaven in de Coupure is gestremd zolang het brugdek niet is weggenomen.”

De Conzettbrug is een hangbrug, gebouwd naar aanleiding van Brugge Europese Culturele Hoofdstad. Het ontwerp is een blijvertje van Brugge 2002. Dat culturele jaar wou Brugge ook als hedendaagse kunststad op de kaart zetten. Daarop ontsloot de Zwitserse ingenieur Jürg Conzett dit deel van de Vesten met zijn ‘ingenieuze’ ontwerp.

Vier massieve natuurstenen pijlers dragen twee stalen buizen die het water overspannen. Het ultramoderne brugdek kan de lucht in met behulp van stalen kabels, die oprollen rond de buizen, maar af en toe blijven haperen.

Op ponton

De Vlaamse Waterweg nv staat voor de opvolging van dit dossier in nauw contact de stadsdiensten en de politie van Brugge.

“Een aannemer zal in onze opdracht van De Vlaamse Waterweg het brugdek van de Conzettbrug wegnemen”, zegt Geert Weymeis.

“Aanvankelijk zou het brugdek gedemonteerd worden. Op tweede kerstdag werd de brug met een kraan op een ponton gelegd. De stukken zouden naar een terrein aan de Boudewijnsluis worden gebracht.”

Schade

“Na een eerste inspectie blijkt dat de schade minder groot is dan aanvankelijk gevreesd. De aannemer zal eerst nog enkele testen uitvoeren.”

“De kans is groot dat het brugdek weer kan opgetrokken worden en dat de Conzettbrug niet moet gedemonteerd worden voor herstel.”

“Het is de bedoeling om de brug zo snel mogelijk opnieuw operationeel te krijgen. Stad Brugge en De Vlaamse Waterweg nv blijven hiervoor in overleg.”

Remsysteem

“De oorzaak van het incident ligt bij het falen van het remsysteem. Dit wordt verder onderzocht. Wanneer de Conzettbrug opnieuw beschikbaar zal zijn voor fietsers en voetgangers is nog niet gekend.”

“De plezierhaven is gestremd tot na het wegnemen of het optrekken van de brug”, aldus Geert Weymeis.