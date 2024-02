Scanners op vernieuwde snelwegparkings in Jabbeke controleren op transmigranten: “Strijd tegen mensensmokkel gaat verder”

Dinsdagmorgen werden twee grondig vernieuwde TotalEnergies snelwegparkings langs de E40 in Jabbeke officieel geopend. Het tankstation, het restaurant en de shop werden vernieuwd én er werd een grotere en sterker beveiligde vrachtwagenparking ingericht. Een nieuw scansysteem moet illegale transmigratie tegengaan.

Beide TotalEnergies snelwegparkings langs de E40 in Jabbeke zijn grondig vernieuwd. Langs beide richtingen werd het tankstation gemoderniseerd, het restaurant en de shop vernieuwd en de parkeerplaatsen voor automobilisten en vrachtwagenchauffeurs heringericht.

Doorrit voor vrachtwagens

Voor de vrachtwagens stijgt het aantal parkeerplaatsen richting Oostende van 37 naar 80; meer dan een verdubbeling dus. Richting binnenland stijgt het aantal parkeerplaatsen tot 60, eveneens een verdubbeling. Ook het aantal parkeerplaatsen voor personenwagens werd fors uitgebreid: van 57 naar 80 richting Oostende en van 71 naar 85 richting binnenland. Er is een aparte doorrit voorzien voor vrachtwagens die niet tanken. Die leidt naar de ruime, beveiligde parking voorzien van stevig hekwerk en een alarmsysteem. ANPR-camera’s aan de in- en uitgang van de parking koppelen de toegangscontrole aan de bestuurder van de vrachtwagen. Alle alarmen zijn gecentraliseerd bij de erkende bewakingsfirma G4s.

Nieuw scansysteem

Richting Oostende is de vernieuwde parking uitgerust met een nieuw scansysteem, namelijk met Mac Adress Scanner, die toelaten om in realtime de aanwezigheid van transmigranten in de lading te checken. Door het opvangen van digitale signalen, van gsm’s die de transmigranten bij hebben, wordt de vrachtwagenchauffeur online via een app op de hoogte gebracht van personen in de lading. Zo kan onmiddellijk ingegrepen en om bijstand gevraagd worden. Op termijn is het de bedoeling dat een vrachtwagen die ‘groen licht’ krijgt van het systeem met voorrang kan ingescheept worden in de haven van bestemming.

“De voorbije jaren hebben wij de strijd tegen de mensensmokkel op ons grondgebied op alle mogelijke manieren en vrij succesvol aangebonden”, zegt provinciegouverneur Carl Decaluwé. “De inzet van innovatieve middelen is hierbij steeds een uitgangspunt geweest. Het belang van deze ‘next step’ kan niet onderschat worden.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer investeerde samen met de uitbater van de parking en het tankstation 16,5 miljoen in Jabbeke. Bedoeling is om naar het voorbeeld van Jabbeke ook nog 35 andere parkings te moderniseren. (PDV)