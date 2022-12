Roeselare telt tegen eind dit jaar 36 km fietsveilige wegen, tegen eind 2025 moet dat 108 km zijn

Stad Roeselare zit op schema voor de realisatie van de fietsveilige wegen. Tegen eind dit jaar gaat het om 36 km. Over drie jaar moet dat 108 km zijn.

“Halfweg januari delen wij met Veilig Vooruit in RSL gratis fietslichtjes uit”, vertelt Gerdi Casier (Vooruit). “Met deze actie associeerden wij snel: veilige fietsen = veilig fietsen = veilige fietsroutes. Dit bracht ons bij volgende vraag: wat is de stand van zaken in de extra aanleg van veilige fietsroutes in de stad of met andere woorden wat staat er waar en wanneer te gebeuren voor verbetering?”

Schepen Stefaan Van Coillie (CD&V): “Voor veilig fietsen werken we op drie trajecten. De verwachting was om tegen eind dit jaar op 36 km fietsveilige wegen te hebben en tegen eind 2025 108 kilometer. We zitten nog steeds op schema, de dossiers zijn ingediend.”