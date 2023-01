Ringlaan Wenduine krijgt aangepaste omleiding doorgaand verkeer

Op maandag 9 januari ging in Wenduine een nieuwe fase van de herinrichting van de Ringlaan van start. Dat betekende ook een nieuwe omleiding voor het gemotoriseerd verkeer, langs de Wancourstraat en Westhinderlaan.

Op vraag van bewoners werd de omleiding voor het gemotoriseerd verkeer nu aangepast, wegens te veel zwaar verkeer op de Wancourstraat. Verkeer vanuit Blankenberge rijdt vanaf nu om via Park Leopold II, Parklaan, Wancourstraat, Westhinderlaan en de Steenovenstraat. Verkeer naar De Haan rijdt via de Steenovenstraat, Westhinderlaan, Driftweg (N317), de Nieuwe Rijksweg (N34) tot aan de Ringlaan. Tijdens de werken op de Ringlaan volgt alle verkeer een omleiding. Om alles zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen in de omliggende wijken, werden er daar ook enkele lokale verkeersmaatregelen getroffen.

De Wancourstraat is enkelrichting, naar de Westhinderlaan. De Duinenlaan is enkelrichting, richting Drift. De betonblokken op de Westhinderlaan zijn weggenomen. Er geldt een parkeer- en stilstandverbod in verschillende straten: op Park Leopold II, de Parklaan, de Liebaertstraat en de Dolfijnstraat. De wijken waar de fietsomleiding langs loopt, werden ook zone 30. Ter hoogte van het kruispunt met de Brugsesteenweg werd er een voetgangerszone afgebakend: zo kunnen voetgangers zich veilig verplaatsen van en naar de School- en Kerkstraat. Tot slot is er ook een oversteekplaats voorzien om de Ringlaan over te steken tijdens de werken.