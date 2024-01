Rechtstreekse bus tussen Hooglede en Gits is er

Het is haast niet te geloven maar pas sinds begin 2024 is er een rechtstreekse busverbinding tussen Hooglede en Gits. De uitrol van het nieuwe vervoersplan van De Lijn bracht in het hele land een resem klachten met zich mee maar voor de gemeente Hooglede draait het wel goed uit.

Schepen voor Mobiliteit Julie Misplon (Allen 8830) trok mee aan de kar en geeft een woordje uitleg bij de vernieuwingen. “Bij de uitwerking van het nieuwe vervoersplan werden ook de gemeenten betrokken, op die manier konden wij ook accenten leggen. Onze belangrijkste vraag was een frequentere verbinding tussen de deelgemeentes. Zo is er nu om het half uur een bus die rijdt tussen Hooglede en Gits. Ook de blinde vlek aan Onledemolen hebben we aangepakt. De mensen die werken bij Mariasteen of in Groep Gidts verblijven hadden geen vaste busverbinding. Daar wordt in het voorjaar gestart met de aanleg van een Hoppinpunt en komt er dus een vaste verbinding.”

Late bussen

Ook voor de schoolgaande jeugd in Hooglede zijn er positieve aanpassingen. “Elk uur rijdt er een bus die van Hooglede naar Lichtervelde en Torhout gaat. Die was er vroeger niet en is absoluut een meerwaarde. Veel kinderen volgen school in Torhout maar mensen die in Lichtervelde een trein willen nemen kunnen hier ook gebruik van maken.” Een laatste positieve verandering zijn de late bussen van en naar Roeselare in het weekend. “Op vrijdag- en zaterdagavond rijden er tot ongeveer 2.30 uur ‘s nachts bussen. Ideaal voor wie een avondje uit wil gaan in Roeselare en geen zin heeft om bob te spelen.”

Veel positieve zaken dus, hoewel er de afgelopen weken nochtans duizenden klachten over het hele land verschenen in de media. “Logischerwijs zijn er nog wat pijnpunten en kinderziektes. Het betreft een heel nieuw plan en dat verloopt niet onmiddellijk vlekkeloos. Zo zijn sommige bussen te laat of zaten ze te vol. Opmerkingen mogen zeker doorgegeven worden aan De Lijn zelf of bij de gemeente. De Lijn staat zeker open voor aanpassingen”, besluit schepen Misplon, die zelf ook al eens het nieuwe traject uitprobeerde. (JT)