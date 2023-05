Petitie gestart tegen zone 30 in Nieuwkerke: “Er zal meer aandacht zijn voor snelheid dan voor verkeer”

Vanaf 15 mei wordt in alle dorpscentra van Heuvelland zone 30 ingevoerd. Dat zet niet alleen kwaad bloed bij vele Heuvellanders die hun ongenoegen uiten via sociale media, maar ook bij een aantal Nieuwkerkenaars. Een van hen, Philippe Leleu uit de Seulestraat, startte inmiddels een petitie. Op twee uur tijd werd de petitie al door 20 mensen ondertekend. “Ik wil vooral ook de mensen informeren over de hoge boetes die vasthangen aan een overtreding.”

De ondertekenaars van de petitie gaan akkoord met de zone 30 voor de kleuter- en lagere school, maar niet in de dorpsstraat. “Bestuurders zullen meer oog hebben voor hun snelheid door constant te kijken naar hun snelheidsmeter dan voor de verkeerssituatie. En dat maakt hun rijgedrag pas gevaarlijk, en niet de snelheid. Laat ons gewoon de 50km/u aanhouden.”

Klachten over communicatie

Bij de petitie hoort ook een lijst met de tarieven van de boetes en die variëren van 63 euro voor wie 40 km/u rijdt tot 172 euro voor wie 50 km/u rijdt. In Nieuwkerke is men ook niet te spreken over de gevoerde communicatie over de invoering van de zone 30. “We hebben alvast geen mogelijkheid gehad om vooraf een duidelijke ja of nee-stem door te geven aan de gemeente.”

Wat menig Nieuwkerkenaar ook tegen de borst stoot, is de recente beschildering van het wegdek in de dorpskern. “Er staan welgeteld 62 afbeeldingen van een fiets om een denkbeeldig fietspad aan te duiden. Komen er straks ook voetafdrukken op onze voetpaden?”

“Gezien de zware verkeersdrukte halen we op drukke momenten hoogstens 40 km per uur. Maar 30? Fietsers rijden rapper”

Volgens Philippe Leleu is de invoering van de zone 30 pas een begin. “Een trajectcontrole volgt. Voorlopig is die alleen maar ter hoogte van de voormalige fabriek van Goudeseune, maar de trajectcontrole wordt zeker doorgetrokken tot aan de Polka en later ook tot aan de landsgrens met Frankrijk aan het gehucht Le Seau.”

Dat de lokale overheden hun inwoners zo streng controleren, is tot slot een doorn in het oog van Philippe Leleu. “We zijn heus wel volwassen genoeg om de snelheid in de dorpsstraat aan te passen. Gezien de zware verkeersdrukte halen we op drukke momenten hoogstens 40 km per uur. Maar 30? Fietsers rijden rapper.”