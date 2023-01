“Parkeerplaatsen met laadinfrastructuur in Meulebroekenlaan juridisch mogelijk”

In Staden keurde de gemeenteraad een gebruiksovereenkomst rond een stuk grond in de Meulebroekenlaan goed. Het bedrijf Voeders Decadt wil er parkeerplaatsen en plaatsen voor deelauto’s en -fietsen met bijhorende laadinfrastructuur realiseren. De CD&V-oppositie stelt zich de vraag of het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan dit wel toelaat op de bewuste grond.

“Voeders Decadt wil de grond inzetten voor het openbaar nut”, legt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) uit. “Het bedrijf plant er 12 overkapte publieke parkeerplaatsen met telkens een laadpaal, 6 laadplaatsen voor elektrische wagens, 3 snelladers, 4 plaatsen voor deelfietsen met laadinfrastructuur en een ruimte voor deelwagens. De gebruiksovereenkomst is kosteloos en geldt voor een periode van 15 jaar”.

Het punt werd op de gemeenteraad van december al behandeld, maar werd toen na tussenkomst van de CD&V-oppositie verdaagd. “De bestemming voor de grond stemt helemaal niet overeen met het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan”, stelde Hans Mommerency (CD&V) toen. “Eigenlijk is dit een stuk bouwgrond”. Het raadslid stelde toen voor om het punt te verdagen en op juridisch vlak te bekijken of alles wel conform de ruimtelijke ordening is. “Die aanleg van de infrastructuur is volgens onze diensten juridisch mogelijk omdat de link met het openbaar nut er is”, aldus burgemeester Vanderjeugd in december.

Volgens Ludwig Willaert zat er ook niets van juridische argumentatie in het dossier waarop burgemeester Vanderjeugd besliste om het punt te verdagen naar de raad van januari. “De juridische argumentatie werd ondertussen aan het dossier toegevoegd”, aldus de burgemeester. “Uit de argumentatie blijkt dat u wel een zeer ruime interpretatie geeft aan een artikel uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat toelaat om bepaalde nutsaansluitingen zoals bijvoorbeeld elektriciteitskasten neer te zetten”, vertelt Hans Mommerency (CD&V). “We hebben hier toch wel heel sterke bedenkingen of dit juridisch wel in orde is. Ik denk niet dat we ons op het vlak van ruimtelijke ordening kunnen permitteren om deontologisch niet stabiele zaken goed te keuren”. De gebruiksovereenkomst werd door CD&V afgekeurd.