Oudercomité Sint-Paulus klaagt verkeersveiligheid aan in burg. Felix de Bethunelaan

De ochtendlijke verkeersopstopping en algemene drukte in de Burgemeester Felix de Bethunelaan in Kortrijk zorgt dagelijks voor gevaarlijke situaties voor voetgangers en schoolgaande jeugd. Enkele verkeersbrigadiers van basisschool Sint-Paulus trokken in november nog aan de alarmbel over de verkeersonveiligheid aan de school, nadat een meisje van 16 levensgevaarlijk gewond was geraakt. Samen met het buurtcomité en stad Kortrijk wordt nu naar een oplossing gezocht.

Op 28 oktober raakte een meisje van 16 jaar levensgevaarlijk gewond toen ze in de buurt van de middelbare school Athena campus Pottelberg werd aangereden op het zebrapad bij de rotonde. Het meisje zal er misschien blijvende hersenschade aan overhouden. “Misschien hadden ze de schade kunnen beperken als de ambulances er sneller bij waren, maar zoals gewoonlijk stond het verkeer hier vast tijdens de namiddagspits”, klonk het toen. Het ongeval is een direct gevolg van de dagelijkse verkeersopstopping aan de Felix de Bethunelaan, waar leerlingen soms met gevaar voor eigen leven de oversteek wagen. “Auto’s en fietsers stoppen zelden en zorgen voor gevaarlijke situaties wanneer de leerlingen moeten oversteken tijdens de ochtendspits. We hebben de situatie aangekaart bij de politie en het stadsbestuur en vragen om concrete oplossingen”, zegt Géraldine Saey, lid van het oudercomité van basisschool Sint-Paulus.

Actie voeren

Het oudercomité voerde deze week twee keer actie voor een meer verkeersveilige omgeving aan de schoolpoort van hun kinderen. Zelf brainstormde het ook al over verschillende oplossingen voor het probleem. “Het zebrapad voor de ingang van de school verwijderen en de kinderen enkel laten oversteken op het zebrapad aan het rondpunt zouden opties kunnen zijn. Verder zouden ook haaientanden, ribbelstroken of paaltjes fietsers kunnen vertragen. Ook stoplichten, stopborden of zelfs slagbomen op het fietspad zijn een mogelijkheid.”

Verkeersbrigadiers slaan alarm

Net als veel andere scholen heeft basisschool Sint-Paulus enkele verkeersbrigadiers die kinderen iedere ochtend helpen oversteken. Niet toevallig waren het dan ook de twee vrijwillige verkeersbrigadiers Silvie Tahon (40) en moeder Anne Van Gilsen (64) die in december aan de alarmbel trokken over de verkeersonveiligheid in de Felix de Bethunelaan. Silvie heeft zelf een dochter van 10 jaar die op Sint-Paulus op school zit. Anne helpt intussen al 35 jaar bij het oversteken, Silvie staat haar sinds september bij.

Silvie (links) en Anne (rechts) trokken in november aan de alarmbel over de verkeersonveiligheid in de Felix de Bethunelaan. © MD

“Mijn mama maakte zich vaak druk om de verkeerssituatie, nu ik er zelf sta, kan ik alleen maar beamen dat dat terecht is”, vertelt Silvie. “Ik ben echt bang voor de dag dat er een kind zal omvergereden worden. Sommige fietsers passeren zonder goed te kijken en van bepaalde automobilisten trotseren we dagelijks agressieve opmerkingen als we hen aanmanen om te stoppen. Met de vele openbare werken snap ik de frustraties wel. Lang in de file staan is geen pretje, maar voor ons primeert de veiligheid van het kind.”

“Kinderen laten oversteken duurt nu ook niet zo lang. Enkele minuten vroeger vertrekken zou al een oplossing kunnen zijn voor sommige ongeduldigaards”, vult Anne aan. Na de oproep van verkeersbrigadiers Silvie en Anne stuurde het oudercomité van basisschool Sint-Paulus in december vorig jaar een brief op naar burgemeester Ruth Vandenberghe, schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit), en schepen van Onderwijs en Jeugd Bert Herrewyn (Vooruit). Daarop volgde een constructief gesprek met het stadsbestuur. “Naast sensibiliseren liggen al enkele concrete oplossingen op tafel, zoals het verbreden van het zebrapad, aanbrengen van stoplijnen en het herplaatsen van de hekken, zodat het oversteken vlotter verloop”, zegt schepen Axel Weydts. “Bij het plaatsen van extra verkeersborden kan gewenning optreden, dus die optie houden we nog even achterwege.”

Tweeledig probleem

Weydts ziet een tweeledig probleem. “Naast de verhoogde verkeersdrukte omwille van de werken is het ook een mentaliteitsprobleem. Qua infrastructuur is die school goed ingericht. Er is een verkeersplateau, verlichting en er zijn afgescheiden fietspaden. Op vlak van harde infrastructuurwerken kunnen we daar niet veel verbeteren.”

© MD

Weydts vindt dat bestuurders en fietsers de verkeersregels zeker ook tijdens de ochtendspits goed moeten navolgen. Hij toonde zich dan ook zeer tevreden met de actie van de Sint-Paulusschool. Op maandagochtend 16 januari vormden ouders en kinderen ter hoogte van het zebrapad in de Burgemeester Felix de Bethunelaan, tegenover de ingang van Sint-Paulus, een lichtgevende ketting. Ook Belleman Stephan Vandemaele werd ingeschakeld. Met veel fluo en protestborden werden automobilisten en fietsers aangemaand om te vertragen. De gestopte fietsers kregen van de vrijwilligers een snoepje als dank.

Beleefdheid

Carmen Van der Borght, mama van Emma en Wout, was aanwezig tijdens de actie: “Niet alleen ‘s ochtends, maar bijvoorbeeld ook woensdagmiddag of na de studie, wanneer de verkeersbrigadiers hier niet meer zijn, rijden auto’s gewoon door. Mijn kindjes staan hier soms lang te wachten voor iemand ze overlaat. Kinderen die naar school moeten, laten oversteken: dat is toch een basisregel voor automobilisten? Ik vind het zelfs elementaire beleefdheid.” Ook Veerle Naert, vervangend directeur van basisschool Sint-Paulus, stond achter de actie op maandagochtend. “Kinderen moeten vaak tussen de wagens door slalommen. We hebben al vaker een kind moeten wegtrekken om een ongeluk te voorkomen. Zeker tijdens de donkere wintermaanden”, zegt Veerle. Verrassend genoeg kreeg verkeersbrigadier Silvie van verschillende fietsers positieve feedback tijdens de actie. “Sommigen vinden het óók echt nodig om meer te sensibiliseren. Niemand is van kwade wil, maar mensen staan er soms niet bij stil dat er hier kinderen moeten oversteken.” Ook op vrijdag 20 januari zal het oudercomité actie voeren. Binnenkort zit de werkgroep opnieuw samen om de acties te evalueren.

Felix de Pineutlaan

De verkeerssituatie in de Felix de Bethunelaan zou deze zomer al een stuk kalmer en veiliger kunnen zijn dan nu het geval is. Dan staat immers de opening van de nieuwe tunnel ter hoogte van de Appel gepland. Die tunnel moet de stadsring R36 ondergronds brengen. Veel automobilisten zijn nu genoodzaakt de omweg via de Felix de Bethunelaan te gebruiken. “Alle verkeer wordt omgeleid via onze straat, dat is al jaren zo”, zegt Iris Desmet van het buurtcomité Felix de Bethunelaan. “Het is begonnen met de Appel, dan het zwembad en de hogescholen en nu de stationswerken die blijven aanslepen en de brug naar Bissegem die niet opengaat. Niet alleen zorgt dat voor onveilige situaties omdat verkeersregels worden genegeerd, we worden ook geconfronteerd met geluidsoverlast en fijn stof. De Felix de Bethunelaan is een autostrade geworden en kreeg al de bijnaam Felix de Pineutlaan. Iedereen zit wat op zijn tandvlees. Tijd zal uitwijzen of het einde van de werken soelaas brengt, maar of een verminderde verkeersdrukte ook meer verkeersveiligheid betekent, daar ben ik nog niet van overtuigd.”